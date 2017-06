David Silva-Diego Costa la Spagna non fallisce in Macedonia, Croazia ko in Islanda

La Spagna supera la Macedonia 2-1 in trasferta e consolida il primato nel gruppo G dell'Italia. Nel primo tempo, a Skopje, vantaggio di David Silva al 15' e raddoppio di Diego Costa al 27'. I padroni di casa accorciano con Ristovski al 66', su assist di Pandev, ma non riescono a completare la rimonta. In virtù della differenza reti, le Furie Rosse sono ancora davanti alla Nazionale Italiana di Gian Piero Ventura. La Macedonia resta quinta a 3 punti.

Nell’altra sfida del girone G da segnalare anche il colpaccio dell'Albania in casa della nazionale israeliana. I ragazzi di Gianni De Biasi vincono 3-0 ad Haifa. Doppietta di Sadiku nel primo tempo (22' e 44') e tris di Memushai del Pescara al 71'. Le Aquile e Israele si appaiano a quota 9 alle spalle di Spagna ed Italia.

L'Islanda batte a sorpresa la Croazia in casa (gol di Magnusson al 90') e aggancia gli avversari di stasera a quota 13, anche se nella differenza reti è sotto, in testa nel gruppo I verso Russia 2018. Nello stesso girone, poker della Turchia (ora a 11 punti) in Kosovo, fanalino di coda con un punticino. A Shkoder finisce 1-4. Gli ospiti in vantaggio con il gol di Sen al 7', pari del Kosovo con Rrahmani al 22', 1-2 di Under al 31', poi tris di Yilmaz al 64' e poker di Tufan all'82', due minuti prima del rosso a Berisha per i padroni di casa. Nell'altra gara della sera, valida per il gruppo D di qualificazione ai Mondiali, la Serbia pareggia 1-1 con il Galles in casa ma resta prima a 12 punti, avanti per la differenza reti sull'Irlanda. Gli ospiti salgono a quota 8. A Belgrado, Ramsey illude i gallesi al 35' e Mitrovic pareggia i conti al 74'.

Negli altri match disputati in questa domenica di qualificazioni mondiali: l'Ucraina vince 2-1 in casa della Finlandia e si porta momentaneamente al secondo posto del Gruppo I. Succede tutto nella ripresa. Konoplyanka sblocca il risultato al 6', Pohjanpalo pareggia i conti al 27', ma tre minuti dopo la squadra di Shevchenko segna il gol vittoria con Besedin. Parità invece nelle altre due sfide del Gruppo D. La capolista Irlanda ha pareggiato con l'Austria 1-1 (reti di Hinteregger e Walters) mentre è terminata 2-2 Georgia-Moldavia.