De Biasi annuncia: "Lascio l'Albania dopo le qualificazioni"

Gianni De Biasi lascerà la nazionale albanese a ottobre, al termine della qualificazione al Mondiale in Russia. Lo ha annunciato lui stesso in una conferenza stampa a pochi giorni dal rotondo successo in casa di Israele (3-0) che ha proiettato l'Albania al terzo posto nel Gruppo G dietro a Spagna e Italia.

"E' il momento di cercare nuove sfide, è un processo naturale. Ogni cosa ha un inizio e una fine - ha dichiarato l'ex allenatore del Brescia - Non serve una rivoluzione, la macchina sarà perfetta".

L'allenatore italiano ha centrato una storica qualificazione agli Europei in Francia l'anno scorso ma è finito al centro delle critiche dopo le tre sconfitte con Spagna, Italia e Israele. "Se la federcalcio albanese avesse voluto De Biasi ne avrebbe discusso, oggi è troppo tardi", ha concluso l'ex tecnico del Torino.