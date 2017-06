Dzeko e Manolas, mani addosso dopo Bosnia-Grecia: "I bosniaci non hanno rispettato il nostro inno"

Al termine del match delle qualificazioni mondiali tra Bosnia e Grecia disputato a Zenica, Edin Dzeko e Kostas Manolas - compagni di squadra nella Roma - entrano a contatto, scambiandosi insulti e mettendosi anche le mani addosso. Da lì in poi la situazione è degenerata, con giocatori e addetti ai lavori delle due squadre che hanno dato vita a una vera e propria rissa da stadio.

Ma cosa è successo prima?

Alla base di questo finale oltre i limiti del consentito, c'era un'afmosfera molto tesa per tutti i 90'. "E' stata una vergogna - racconterà poi Manolas - i bosniaci ci hanno anche mancato di rispetto al nostro inno nazionale. Queste cose non rappresentano il calcio, noi dobbiamo pensare al pallone, invece sembrava una guerra e certe cose andrebbero risolte nei tribunali". Nel finale di partita salta addirittura un dente al greco Giannotas, forse per un pugno assestatogli dallo stesso Dzeko.

Anche all'andata

Il clima si preannunciava già molto surriscaldato: nella gara d'andata infatti Dzeko fu espluso per aver abbassato i pantaloncini ad un avversario (Sokratis) mentre sugli spalti campeggiava uno striscione vergognoso (sul massacro di Srebrenica) per il quale la federazione greca si era dovuta scusare pubblicamente.

Intanto Rudiger la prende sul ridere, postando la foto dei due con un commento ironico. "Who will win?"

Resta da capire se la Fifa interverrà sull'episodio, magari sanzionando le due nazionali con una multa o una squalifica. Per adesso da Roma tutto tace.