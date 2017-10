Edicola: Italia, Ventura spalle al muro e c'è chi sogna Conte per giugno. Inter, idea Ramires

Italia, Ventura spalle al muro

Tutti i maggiori quotidiani e siti sportivi sono convinti che il destino di Gian Piero Ventura passi ormai dal doppio decisivo confronto nei playoff per guadagnarsi il pass a Russia 2018. Ma anche col pass in mano, e nonostante il fresco rinnovo firmato con Tavecchio fino al 2020, il futuro dell'ex allenatore del Torino sulla panchina Azzurra non è più così saldo.

La nostra opinione: Stampa e opinione pubblica attaccano Ventura, che sembra rimasto anche da solo a Coverciano nonostante le smentite di rito da parte dei giocatori Azzurri, Buffon in primis. Ma la riunione tecnica dei soli calciatori svoltasi ieri senza staff è un chiaro segnale di come la squadra stia facendo quadrato indipendentemente da chi è, e da chi sarà il ct. Secondo la Gazzetta dello Sport alcuni senatori sono insoddisfatti dai continui cambi di modulo del ct, altro segnale che qualcosa non funzioni già più. Ora però conta solo strappare quel benedetto pass per i Mondiali, poi ci sarà tutto il tempo per pensare a giugno: con o senza Ventura...

Conte, a volte ritornano?

Secondo la stampa inglese, Antonio Conte starebbe già pianificando un ritorno in Italia alla fine di questa seconda stagione alla guida del Chelsea. Poco importa il progetto inglese, il fresco rinnovo di Abramovich, il tecnico e la famiglia hanno nostalgia di casa. E c'è chi ipotizza anche un clamoroso ritorno in Azzurro proprio in extremis, proprio per guidare l'Italia a Russia 2018: sempre se riusciremo a superare i playoff...

La nostra opinione: Suggestione viziata e forzata anche dal periodaccio della Nazionale e di quel Ventura finito già sulla graticola di opinione pubblica e stampa. Che Conte possa lasciare il Chelsea a fine anno è più di una possibilità, che possa tornare in Italia anche, ma che possa addirittura guidare la Nazionale in Russia a giugno ci sembra abbastanza complicato. Sperando, ovviamente, che Buffon e compagni si qualifichino nella doppia sfida dei playoff, vorrebbe dire comunque cacciare Ventura subito dopo e programmare una sorta di avvicinamento con un ct vicino a Conte fino a maggio, e poi sperare che Abramovich liberi Conte appena finita la Premier. Non impossibile certo, ma quasi...

Inter: Ramires primo rinforzo per gennaio?

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter continua a muoversi in silenzio sul mercato in vista di gennaio dove qualcosa andrà sicuramente fatto sempre che dalla Cina arrivi - dopo il 18 ottobre - il via libera per tornare a investire nel calcio in Europa. Spalletti chiederà sicuramente un altro difensore e probabilmente un centrocampista, oltre a un altro rinforzo offensivo. Ecco allora che dai cugini del Jiangsu (l'altra squadra di Suning, allenata da Capello, ndr) potrebbe arrivare l'ex Chelsea Ramires, centrocampista brasiliano di 30 anni capace di colmare alcune lacune a centrocampo.

La nostra opinione: In queste settimane di Nazionali, il calciomercato è tornato come da consueto a farla da padrone. Certo, l'Inter qualcosina potrebbe anche fare a gennaio, e Ramires potrebbe anche essere un profilo interessante. Non il più interessante a livello tecnico e tattico, ma solo un'occasione visti i rapporti tra i due club di proprietà della famiglia Zhang. L'anno scorso arrivò Sainsbury, vedremo se Ramires (o Teixeira, altro brasiliano di cui si parla sempre in questa ottica di 'scambi' di favori) sarà effettivamente uno dei rinforzi per Spalletti. Che poi sia effettivamente quello che serve a questa Inter sarà tutto da vedere...