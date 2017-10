Griezmann-Giroud affondano la Bielorussia: finisce 2-1 e la Francia vola a Russia 2018

I Galletti di Didier Deschamps non entusiasmano ma non steccano allo Stade De France contro la modesta Bielorussia. La Francia vince 2-1 con i gol di Griezmann e Giroud, chiudono al primo posto il girone A, e staccano il pass per il Mondiale del 2018 in Russia. La rete di Saroka, sul finire del primo tempo, ha tenuto fino alla fine in partita gli ospiti che hanno avuto qualche opportunità per pervenire al pareggio. I Blues chiudono il girone con A con 23 punti davanti a Svezia e Olanda, entrambe a 19, frutto di 7 vittorie, due pareggi e una sconfitta a fronte di 18 gol realizzati e soli 5 subiti.

La cronaca

Nel primo tempo la prima occasione della partita è della Bielorussia, all’11’ con Kovalev che va al tiro di sinistro dopo una bella azione personale: palla fuori alla destra di Lloris. Al 18’ Varane colpisce di testa chiamando all’intervento Chernik. Due minuti dopo Giroud stampa la palla sulla traversa e al 27’ la Francia passa con Griezmann che riceve palla da Matuidi, controlla e batte il portiere della Bielorussia. Passano 6 minuti e la Francia raddoppia con Giroud che ben servito da Griezmann controlla e batte a rete di sinistro firmando il 2-0. Al 43’ Saroka va al tiro di destro da fuori area: potente e fuori di poco. Passa un minuto e Saroka va in gol e accorcia le distanze con una bella girata ravvicinata su assist di Kovalev.

Nella ripresa il primo tiro verso lo specchio è della Bielorussia con il capitano Stasevich che non inquadra lo specchio della porta. La prima grande occasione da rete della ripresa è degli ospiti e capita ancora sui piedi si Saroka che da due passi la mette clamorosamente a lato. Al 74' la Francia reclama a gran voce un rigore per una trattenuta su Giroud: l'arbitro lascia correre. Al 93' ancora Saroka fa venire i brividi a Lloris mettendola fuori da pochi passi.

La statistica chiave

46 gol con la Francia per i due attaccanti titolari della Francia: 28 per Giroud e 18 per Griezmann. I due giocatori di Atletico Madrid e Arsenal hanno permesso ai Galletti di vincere la partita e di staccare il pass per il Mondiale.

Il migliore

Antoine Griezmann- Porta in vantaggio la Francia con un gol da attaccante navigato e serve l’assist a Giroud per il 2-0. Le Petit Diable segna e fa segnare sia all’Atletico Madrid che in nazionale. Fuoriclasse assoluto.

Il peggiore

Raphael Varane - Il centrale difensivo del Real Madrid si addormenta in occasione del gol della Bielorussia, siglato da Saroka. Manca di sicurezza rispetto al compagno di reparto Umtiti.

Il tabellino

Francia (4-4-2): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Digne; Coman (61’ Mbappé), Tolisso, Matuidi, Lemar (83' Payet); Griezmann (78' Sissoko), Giroud.

Bielorussia (4-3-3): Chernik; Matveichik, Yanushkevich (46’ Sachivko), Politevich, Volodko; Dragun, Korzun (79' Bykov), Karnitski; Kovalev (65’ Skavysh), Saroka, Stasevich.

Reti: 27’ Griezmann (F), 33’ Giroud (F), 44’ Saroka (B)

Ammoniti: Korzun (B), Matveichik (B), Sidibe (F), Volodjko (B)