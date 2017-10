Francia, la Russia è più vicina: 1-0 in Bulgaria, decide lo juventino Matuidi

Il più duro è stato fatto. Il pareggio contro il Lussemburgo (0-0 in casa), aveva rallentato la marcia della squadra di Deschamps, che però è stata brava ad andare a vincere sul campo della Bulgaria che, nel Girone A, aveva battuto proprio tutti in casa, compreso i Paesi Bassi e la Svezia. Il gol di Matuidi è prezioso, e alla Francia non resta che vincere - in casa - contro la Bielorussia per staccare il biglietto per i Mondiali 2018 (prima volta senza passare dagli spareggi dal 2006). Francia concentrata nel primo tempo, nella ripresa però i transalpini amministrano soltanto, con il tridente Mbappé-Lacazette-Griezmann che ha bisogno ancora di qualche partita per trovare un suo equilibrio. Arrivano, invece, brutte notizie per il Chelsea: al 34' si è fermato N'Golo Kanté a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, con l'ex Leicester costretto alla sostituzione immediata.

Cronaca

La Francia parte benissimo con il gol di Matuidi che si inserisce perfettamente in area sul tocco smarcante di Griezmann, dopo il cross da sinistra di Digne. La squadra di Deschamps cerca il raddoppio ma Mbappé viene chiuso da Iliev, mentre Griezmann manca la porta con un sinistro a giro. Poco dopo la mezz'ora arriva però l'infortunio muscolare di Kanté che deve lasciare il campo a Rabiot, mentre la Bulgaria ci prova la prima volta con Slavchev (Lloris non perfetto) e Delev (miracolo di Lloris). Nel finale di tempo ci riprova Mbappé, ma il giocatore del PSG manda alto sopra la traversa.

Griezmann, con Francia, ante Bulgaria.Getty Images

Grande aggressività della Bulgaria ad inizio gara, ma Delev e Nedelev non trovano la porta di Lloris. Hubchev inserisce anche Kraev al posto della punta del Genoa Galabinov, ma di grandi occasioni non ne arrivano. Dall'altra parte, invece, la Francia non spinge per trovare il gol del raddoppio, ma riesce comunque a portare a casa un 1-0 preziosissimo per qualificarsi con il primato del proprio girone.

La statistica

2006 - Francia che ha il suo destino nelle proprie mani: in caso di vittoria contro la Bielorussia nella prossima giornata, arriverà infatti la qualificazione a Russia 2018, con il primato del proprio girone. È dall'edizione del 2006 che la Francia non si qualifica direttamente ad una fase finale di un Mondiale senza passare dagli spareggi (2009 contro l'Irlanda di Trapattoni, 2013 contro l'Ucraina).

Il Tweet

Non arrivano buone notizie, però, per Antonio Conte. Dopo Morata, si fa male anche Kanté...

Il migliore

Blaise MATUIDI - Si fa trovare nel posto giusto, al momento giusto, per superare Iliev. Perfetta sintonia con Digne sulla fascia sinistra, memore le partite giocate insieme ai tempi del PSG.

Blaise MatuidiGetty Images

Il peggiore

Strahil POPOV - Un disastro, sulla fascia destra, nel primo tempo. Digne e Mbappé raggiungono il fondo con una facilità disarmante, con il classe '90 che non riesce ad opporre resistenza in alcun modo.

Tabellino

Bulgaria-Francia 0-1

Bulgaria (4-4-2): Iliev; Popov, Bodurov, Bozhikov, Zanev; Manolev (87' Dimitrov), Slavchev, Kostadinov, Nedelev; Galabinov (48' Kraev), Delev. All. Petar Hubchev

Francia (4-3-3): Lloris; D.Sidibé, Varane, Umtiti, Digne; Tolisso, Kanté (34' Rabiot), Matuidi; Mbappé (85' Giroud), Lacazette (76' Payet), Griezmann. All. Didier Deschamps

Marcatori: 3' Matuidi (F)

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Ammoniti: 9' Slavchev, 50' Zanev, 62' Kraev, 67' Kostadinov, 90+1 Giroud

Espulsi: nessuno