Gian Piero Ventura: "I giovani saranno lo zoccolo duro di un'Italia vincente"

I giovani "potranno diventare lo zoccolo duro di un'Italia vincente”. Parola del commissario tecnico della Nazionale azzurra Gian Piero Ventura durante la tappa odierna ad Udine, che sigilla la chiusura di un percorso attraverso tutte le strutture d’Italia. L'allenatore ha riservato parole di grande elogio non solo per l’impianto friulano ma anche per il lavoro a 360° svolto dall’Udinese: “Direi che lo stadio è stata una piacevole sorpresa - ha spiegato il ct ai microfoni di Udinese Tv - già l’anno scorso quando sono venuto per la prima volta. Mi complimento per le strutture interne e per la grande intuizione: non è solo il secondo stadio di proprietà in Italia ma una struttura straordinariamente efficace. E’ un momento favorevole non solo per la classifica, ma per i presupposti verso il futuro sia con lo stadio che con la squadra. Delneri? Con lui si parla di calcio, c’è grande stima. Lo ritengo uno dei primi ad avere delle idee nel calcio, abbiamo lo stesso modo di vedere e concepire questo sport”. Quindi il ct ha analizzato la crescita esponenziale dei giovani italiani nel calcio di Serie A:

" Ci sono periodi come questo in cui stanno crescendo una infinità di giocatori, magari non ancora pronti per palcoscenici internazionali ma hanno le potenzialità per diventarlo. Hanno bisogno di tempo, di tranquillità, comprensione ma credo che ci siano i presupposti per fare qualcosa di importante. Lo dicevo in tempi non sospetti che molti di loro sarebbero sbocciati. Gli esempi li abbiamo davanti agli occhi: alcuni sono già sulla bocca di tutti, ma altri ci andranno presto con il loro lavoro. Questo è estremamente positivo per la Nazionale, siamo vicini a un ricambio generazionale. Potranno diventare lo zoccolo duro di un'Italia vincente "

Infine Ventura ha espresso una battuta anche su Italia-Liechtenstein, gara di qualificazione al Mondiale che si disputerà proprio a Udine il prossimo 11 giugno: “A parte il mio piacere di ritornare, visto che il mio rapporto con la proprietà è ancora forte e intenso dopo l’esperienza a Udine di qualche anno fa, è una partita delicata perché avremo il dovere di vincerla e fare più che bene a livello di numeri per la differenza reti sulla Spagna. Sarebbe bello che questo stadio, questo piccolo gioiello fosse pieno del supporto del pubblico, di incoraggiamento. Da quanto mi hanno detto ogni volta che la Nazionale ha messo piede in Friuli il pubblico non ha mai deluso”.