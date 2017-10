Il ct della Svezia Anderson: "L'Italia è forte ma lo siamo anche noi"

"L'Italia è forte, ma lo è anche la Svezia. Ora dipende da noi prepararci al meglio". Il ct svedese Janne Andersson ha commentato così ai microfoni di Rai Sport l'esito del sorteggio degli spareggi per andare al Mondiale. "Siamo consapevoli dell'impegno che ci attende - ha aggiunto - studierò attentamente gli Azzurri ma finora non li avevo seguiti molto. Di solito non parlo dei singoli ma certamente ora mi concentrerò su di loro e li studierò, così come studierò Ventura del quale per ora non so molto. Oltretutto, giocare la prima in casa per noi è meglio".

Video - Ventura: "Niente Mondiale, una catastrofe. Balotelli? Nessuna preclusione" 01:51