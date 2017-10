Infantino: "Vogliamo introdurre la VAR al Mondiale"

Non si è mai fatto mistero dell’obiettivo Mondiale 2018 e il gol fantasma realizzato con un braccio che ha permesso a Panama di centrare una storica qualificazione alla manifestazione iridata, a scapito degli USA, sembra aver dato una spinta determinante in questo senso. È quanto afferma Gianni Infantino che apre all’utilizzo della VAR anche in Russia:

" Quando ti giochi la qualificazione per il Mondiale e la partita si decide per un importante errore di interpretazione dell'arbitro, che può succedere perché gli arbitri sono essere umani e sbagliano come tutti, credo allora che sia arrivato il momento di intervenire "

Video - VAR, un debutto con i fiocchi: Juventus-Cagliari apre la nuova era 01:19

" Se il mondo intero vede un errore in pochi secondi e l'unico a non vederlo è l'arbitro, non perché non vuole ma perché non può, e c'è il modo di rimediare, allora bisogna fare un passo avanti "

Video - Allegri: "VAR? Da usare per episodi oggettivi e non soggettivi" 02:00

Le parole del numero 1 della FIFA, a Lione per l'ultima tappa del tour fra le città che ospiteranno il Mondiale femminile del 2019, sono perentorie:

" Siamo pronti a implementarla, non c'è nessuna indicazione negativa nei test che abbiamo condotto. Ogni volta che il video è stato utilizzato, ha fatto bene, confermando la decisione dell'arbitro o correggendone una sbagliata. L'obiettivo della VAR non è correggere i piccoli dettagli ma i grandi errori "