Insigne: "Giocando a tre sarò più a mio agio: l'Italia deve andare ai Mondiali"

"Queste due partite sono importanti, Macedonia e Albania sono squadre che possono darci fastidio. Con due vittorie saremmo fra le migliori seconde per evitare squadre più dure ai playoff". Così Lorenzo insigne ai microfoni di RaiSport sulle prossime due partite della Nazionale. "Qualsiasi squadre affronteremo noi dobbiamo vincere, l'Italia deve partecipare ai Mondiali e daremo l'anima fino alla fine", ha spiegato.

" Il modulo? Io ho sempre dato la disponibilità al mister, l'importante è dare sempre tutto fino alla fine. Conta il risultato. Io giocando a tre sarò più a mio agio, ma spero di dare il mio contributo per vincere "

In azzurro Insigne ritrova una sua vecchia conoscenza. "Immobile? Anche se non giochiamo insieme da tanto, i movimenti sono gli stessi. Ci conosciamo molto bene e mi fa piacere ritrovarci qui ogni tanto", ha detto. Il ct Ventura si gioca molto nelle prossime due partite. "Il mister è sereno, stiamo preparando al meglio la partita per metterli in difficoltà. Lo seguiamo con passione, perchè è un grande allenatore. La Spagna? Le sconfitte fanno male, ma abbiamo perso contro una grande squadra. Le sconfitte aiutano a crescere, ci ha fatto bene ma ora è il passato e dobbiamo andare alla Macedonia per andare al Mondiale",ha replicato Insigne che sul ritorno della BBC ha concluso: "Il pensiero di tutti è andare ai Mondiali, scenderemo in campo con la cattiveria e la grinta giusta. Qui ci sono giocatori esperti come Buffon e noi cerchiamo di seguire i loro consigli. In difesa abbiamo tre grandi giocatori che ci aiuteranno, noi giovani dobbiamo seguirli perchè possono insegnare tanto".