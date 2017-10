Italia, ai playoff la sfida sarà con la Svezia : in palio un posto per i Mondiali in Russia 2018

Sarà la Svezia l'avversario dell'Italia ai prossimi playoff di novembre che metteranno in palio gli ultimi 4 posti europei per Russia 2018. Forse l'avversaria peggiore per gli Azzurri di Ventura, con la gara d'andata che si giocherà in Svezia mentre il ritorno si disputerà in Italia anche se non si conosce ancora esattamente la città (la più probabile comunque resta Milano).

I quattro playoff:

Irlanda del Nord vs Svizzera

Croazia vs Grecia

Danimarca vs Irlanda

Svezia-Italia

Facile, ovviamente, pensare allo storico 'biscotto' degli Europei del 2004, mentre nelle ultime 5 sfide con gli svedesi l'Italia ne ha vinte quattro.

Tutto quello che c'è sapere sulla Svezia

La formazione : 4-4-2 collaudato: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Durmaz, Larsson, Johansson, Forsberg; Toivonen, Berg

: 4-4-2 collaudato: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Durmaz, Larsson, Johansson, Forsberg; Toivonen, Berg Il ct : Jan Andersson ha avuto il merito di portare in nazionale maggiore tanti elementi capaci di vincere il titolo Under 21 nel 2015. Un nuovo corso necessario dopo l'addio di Ibrahimovic.

: Jan Andersson ha avuto il merito di portare in nazionale maggiore tanti elementi capaci di vincere il titolo Under 21 nel 2015. Un nuovo corso necessario dopo l'addio di Ibrahimovic. La stella : senza Ibra il trascinatore è Marcus Berg, autore di 8 gol nella fase a gironi. Dopo aver giocato in Europa principalmente per Amburgo e Panathinaikos si è trasferito in questa stagione negli Emirati Arabi, per vestire la casacca dell’Al-Ain. Va tenuto in considerazione anche il fantasista del Lipsia Emil Forsberg, che dopo l’esplosione della scorsa stagione con la compagine tedesca, sta diventando sempre più determinante anche in nazionale. Infine, occhio a Lindelof, in forza al Manchester United.

: senza Ibra il trascinatore è Marcus Berg, autore di 8 gol nella fase a gironi. Dopo aver giocato in Europa principalmente per Amburgo e Panathinaikos si è trasferito in questa stagione negli Emirati Arabi, per vestire la casacca dell’Al-Ain. Va tenuto in considerazione anche il fantasista del Lipsia Emil Forsberg, che dopo l’esplosione della scorsa stagione con la compagine tedesca, sta diventando sempre più determinante anche in nazionale. Infine, occhio a Lindelof, in forza al Manchester United. Il punto di forza : la Svezia è una squadra fisica, segna molto e subisce poco (26 gol fatti contro 9). Ha fatto fuori l'Olanda (in virtù di una migliore differenza reti) e battuto anche la Francia nelle qualificazioni. Ora sogna di tornare ai Mondiali per la prima volta dal 2006 per la 12esima qualificazione. Il miglior risultato è la finale del 1958 (persa in casa contro il Brasile di Pelè).

: la Svezia è una squadra fisica, segna molto e subisce poco (26 gol fatti contro 9). Ha fatto fuori l'Olanda (in virtù di una migliore differenza reti) e battuto anche la Francia nelle qualificazioni. Ora sogna di tornare ai Mondiali per la prima volta dal 2006 per la 12esima qualificazione. Il miglior risultato è la finale del 1958 (persa in casa contro il Brasile di Pelè). Il punto debole: la qualità media è buona, ma non c'è un fuoriclasse. Il ricordo dell’Europeo del 2004 è sempre fresco: la Svezia, dopo aver pareggiato 1-1 con l’Italia, pareggiò pure con la Danimarca per 2-2, nell’ultima giornata dei gironi eliminando gli Azzurri con il celebre 'biscotto' scandinavo. Sono 23 i precedenti: 11 le vittorie nostrane, 6 i pareggi e altrettante le vittorie dei gialloblù.

Svezia che non si qualifica ai Mondiali da Germania 2006, edizione dolcissima per l'Italia, mentre nei 23 precedenti tra le due squadre gli Azzurri sono avanti nel bilancio per 11 vittorie a 6.