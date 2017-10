Italia da fischi, ma se oggi la Bosnia non vince è ai playoff

Oggi, sabato 7 ottobre alle ore 20 circa l'Italia potrebbe essere già certa di un posto ai playoff che si disputeranno nelle prime due settimane di novembre. Perché? Molto più semplice di ciò che si possa pensare: ci basta che la Bosnia non batta in casa il Belgio. Ecco perché.

Gli azzurri grazie al punto "conquistato" con tanta fatica - e altrettanti fischi - a Torino contro la Macedonia è sì certa del secondo posto nel girone stravinto dalla Spagna, ma non è ancora matematicamente tra le migliori 8 seconde sulle 9 totali delle qualificazioni europee.

La classifica delle seconde

partite punti Portogallo 6 15 ITALIA 7 14 Danimarca 7 13 Irlanda del Nord 7 13 Galles 7 11 Croazia 7 11 Scozia 7 11 Svezia 6 10 Bosnia 6 8

La situazione

Al momento, con 9 gare disputate, la classifica avulsa delle seconde - che tiene conto delle partite del girone, escluso il doppio confronto con l'ultima, il Liechtenstein nel nostro caso - dice che l'Italia è anche qui seconda alle spalle del Portogallo a quota 14 punti, sei in pù dell'ultima e unica esclusa, che è al momento la Bosnia. Pjanic e compagni hanno ancora due partite da giocare e - potenzialmente - potrebbero raggiungere l'Italia. Così se i bosniaci non dovessero vincere oggi alle 18 contro il Belgio già qualificato, l'Italia sarebbe già ai playoff; se invece dovessero vincere la loro partita, allora all'Italia servirebbe almeno un punto lunedì sera a Scutari contro l'Albania. Con tanta più pressione addoso.

E poi serve il ranking

In caso di qualificazione, poi bisognerà pensare al ranking: sì perché il sorteggio per gli accoppiamenti verrà poi stilato in base al ranking Fifa aggiornato alla chiusura dei gironi di qualificazione. Le prime quattro saranno teste di serie e non potranno incontrarsi. Mentre il Portogallo sarebbe certo di essere nel gruppo delle "privilegiate" - è attualmente 3° nel ranking - l'Italia e le altre dovranno attendere l'aggiornamento della classifica della Fifa. Attualmente l'Italia è 17a ma il pareggio con la Macedonia non depone certo a suo favore. Anche Galles (13°), Croazia (18a), Irlanda del Nord (20a), Svezia (23a), Danimarca (26a), e Scozia (43a) attendono di conoscere il proprio destino. Ecco perché anche l'ultimo turno dei gironi di qualificazione non è affatto inutile.