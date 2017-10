Italia in seconda fascia se andrà in Russia: rischio di girone super impegnativo

Non è una novità ma una conferma: se l’Italia si qualificherà per Mondiale 2018 sarà in seconda fascia. Com’era stato già in Brasile, quattro anni fa, quando fummo “fortunati” pescando Inghilterra, Uruguay e Costarica venendo però eliminati, in Russia il rischio di essere parte di un girone molto impegnativo è concreto. In compenso non avremo a che fare con la Spagna, essendo anche le Furie Rosse non teste di serie.

Il format del sorteggio del 1° dicembre al Cremlino di Mosca sarà differente rispetto al passato: le quattro fasce, infatti, avranno un ordine legato al ranking Fifa e non riguardante solo la prima. Ovviamente nello stilare il tabellone ci saranno dei correttivi: in ogni gruppo vi potrà essere soltanto una squadra per continente. Fa eccezione l’Europa che ne avrà necessariamente 2 in 7 gruppi, annoverando 14 nazionali al via.

La nazionale azzurra prima di Albania-Italia, qualificazioni Mondiali 2018Getty Images

Le selezioni in prima fascia, oltre alla Russia ospitante, saranno la Germania, il Brasile, l’Argentina, il Portogallo, il Belgio, la Polonia e la Francia. Facendo delle valutazioni sulla carta, appare scontato che Polonia e Russia siano le squadre più “allettanti”, ma è ovvio che ogni discorso è prematuro visto che il Bel Paese alla rassegna iridata ancora non c’è.