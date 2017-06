Italia, la quiete (Liechteinstein) prima della tempesta (Spagna), tifando Macedonia

La quiete prima della tempesta, un incrocio col modesto Liechtenstein con i crismi del test match prima della partita dell’anno in programma Santiago Bernabeu contro la Spagna capolista del Gruppo G di qualificazione mondiale del prossimo 2 settembre. Questa sera gli azzurrini del ct Gian Piero Ventura – con i giovani Pellegrini e Spinazzola che dovrebbero trovare una maglia da titolari– saranno chiamati a dare continuità alla striscia positiva di otto gare senza sconfitte puntellando la differenza reti. Sopravanzare la Spagna in questo frangente è pressoché impossibile, a patto che la Roja rispetti i pronostici e s’imponga sulla Macedonia di Pandev e Nestorovski.

La situazione

Differenza reti, gap (praticamente) incolmabile

+9 contro +17: il gap in termini di differenza reti con la Spagna è praticamente incolmabile in ottica di arrivo a pari punti. Agli azzurri servirebbe una goleada epocale contro il Liechtenstein questa sera e al contempo una vittoria di misura della “Roja” contro la Macedonia. Difficile, anche perché storicamente gli azzurri sono allergici alla vendemmie di gol; in fondo lo si è visto anche nella gara di andata a Vaduz: dopo un avvio incoraggiante l’Italia rimase francobollata allo 0-4 senza riuscire più a ritoccare il punteggio. Asfaltare avversari – anche modesti – non campeggia nel nostro dna.

Macedonia vs Spagna: si può fare?

“La Macedonia sa giocar bene e contro l’Italia meritava di vincere”, ha dichiarato in conferenza stampa il ct della Spagna Julian Lopetegui. Già, la Macedonia di Pandev e Nestorovski aveva messo in seria difficoltà gli azzurri lo scorso 9 ottobre a Skopje e chissà che non possa fare altrettanto questa sera contro la capolista del gruppo G, stesso teatro. Meglio tuttavia non aspettarsi favori, come filtra dal virgolettato dello stesso Ventura: “La Spagna in Macedonia? Vincerà”. Ventura che questa sera schiererà l’ormai granitico 4-2-4 per rimpolpare il più possibile la differenza reti. Non si sa mai, dopotutto. Archiviata la pratica Liechtenstein, si penserà solo a Madrid.