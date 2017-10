Italia-Macedonia in Diretta tv e Live-Streaming

Probabili formazioni

Italia (3-4-3): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Parolo, Gagliardini, Darmian; Verdi, Immobile, Insigne. All. Ventura

Macedonia (5-3-2): Bogatinov; Ristovski, Mojsov, Sikov, Ristevski, Zuta; Hasani, Ibraimi, Alioski; Pandev, Nestorovskj. All. Angelovski

La Nazionale Italiana in allenamento in vista della Macedonia - 2017LaPresse

Italia-Macedonia in tv: la gara sarà trasmessa in chiaro dalla Rai

Italia-Macedonia sarà trasmesso in tv e in esclusiva da Rai 1

Italia-Macedonia in Live-Streaming

Italia-Macedonia sarà disponibile in Live-Streaming su Rai Play, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale.

Video - La notte stellata di Zappacosta: esordio con gol con il Chelsea 01:07

Approfondimenti: senza Belotti, Ventura si affida ad Eder

Dichiarazioni: Ventura: "Dimissioni in caso di sconfitta? C'è un playoff da giocare"