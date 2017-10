Italia qualificata matematicamente ai playoff grazie al successo del Belgio sulla Bosnia

Bosnia-Belgio 3-4 (4’ Meunier, 30’ Medunjanin, 39’ Visca, 59’ Batshuayi, 68’ Vertonghen, 82' Dumic, 84' Carrasco)

L’Italia delude? Sì, ma da questa sera può già pensare ai playoff. Perché la sfida di lunedì sera in Albania non sarà decisiva per la qualificazione degli Azzurri agli spareggi di novembre, bensì sarà utile soltanto per definire il piazzamento della Nazionale tra le migliori quattro. Merito del Belgio, già sicuro del pass per Russia 2018 e comunque autore di una prestazione volitiva a Sarajevo contro la Bosnia. Che, in questo modo, non potrà più obbligare l'Italia all'ultimo posto tra le seconde. Un 4-3 conquistato con i denti, su un campo reso estremamente pesante dalla pioggia. E nonostante alcune assenze importanti come quella di Lukaku (dall’inizio) e quella di Fellaini (infortunatosi al 30’ e rimpiazzato da Dendoncker).

Dopo 4’ è Meunier a portare avanti la formazione di Martinez dopo uno splendido triangolo con Hazard (per lui, 5 gol nelle ultime 6 in nazionale). Ma l’infortunio di Fellaini frena gli ospiti, permettendo alla Bosnia di portarsi avanti prima dell’intervallo: al 30’ Medunjanin pareggia da un passo dopo una deviazione di Courtois su tiro di Dzeko, al 39’ Visca sfrutta un errore di Vertonghen e va in rete per il 2-1 direttamente dal rinvio di Begovic.

Martinez sostituisce Mertens all’intervallo e dà spazio a Tielemans. E il Belgio torna a comandare le operazioni, ritornando in vantaggio grazie a Batshuayi (59’, tap in dopo una respinta di Begovic su Ferreira Carrasco) e Vertonghen (68’, sugli sviluppi di un corner di de Bruyne). Finita? No, perché Dumic all’82’ pareggia nuovamente i conti sfruttando una dormita collettiva da corner. La Bosnia sembra tornare clamorosamente in partita, ma dura solo due minuti: Ferreira Carrasco insacca il definitivo 4-3 e assicura i playoff all’Italia.

La classifica delle seconde:

SQUADRE PARTITE GIOCATE PUNTI DIFFERENZA RETI Portogallo 7 15 +18 ITALIA 7 14 +3 Svezia 7 13 +10 Danimarca 7 13 +7 Irlanda del Nord 7 13 +5 Grecia 8 13 +4 Galles 7 11 +2 Croazia 7 11 +2 Scozia 7 11 -1

La Bosnia è stata sopravanzata dalla Grecia nel Gruppo H.