Kane al 93' e l'Inghilterra fa 2-2 contro la Scozia; primo gol di Dolberg con la Danimarca

Gruppo C

Azerbaigian-Irlanda del Nord (90+2 S.Dallas)

Partita difficile per l’Irlanda del Nord che fatica a superare le resistenze dell’Azerbaigian. Miglior possesso palla e più conclusioni tentate per i padroni di casa, ma in pieno recupero è la Nazionale di Michael O'Neill ad avere la meglio con la conclusione sotto porta di Stuart Dallas.

La classifica del Girone C: 15 Germania, 13 Irlanda del Nord, 8 Repubblica Ceca, 7 Azerbaigian, 3 Norvegia, 0 San Marino

Gruppo E

Kazakistan-Danimarca 1-3 (27’ N.Jörgensen, 51’ rig. Eriksen; 76’ Kuat; 81’ Dolberg)

Hareide sceglie Jörgensen nell’XI iniziale, a discapito di Dolberg, e fa bene visto che l’attaccante del Feyenoord apre le danze con un preciso piattone destro, dopo la sponda di Poulsen a centro area. I padroni di casa restano anche in 10 per il rosso diretto comminato a Islamkhan per un gomito alto, volontario, nei confronti di Kvist. Nella ripresa, ancora Poulsen protagonista con un rigore conquistato per fallo di Logvinenko, rigore poi concretizzato da Eriksen. Sotto di due gol e di un uomo, il Kazakistan ha comunque la forza per provare a rientrare in partita con Kuat ma qualche minuto più tardi Dolberg, appena entrato, firma il 3-1 finale e il suo primo gol nella Nazionale maggiore.

La classifica del Girone E: 13 Polonia, 10 Danimarca, 7 Montenegro, 6 Romania e Armenia, 2 Kazakistan

Gruppo F

Slovenia-Malta 2-0 (45+2 Ilicic, 84’ Novakovic)

Dominio assoluto della Slovenia nel primo tempo, ma la squadra di Katanec non riesce a creare grandi occasioni da gol, se non per una conclusione di Verbic. A questo punto fa tutto da solo Ilicic che in pieno recupero si inventa un grandissimo gol, con un sinistro sul palo più lontano che lascia a bocca aperta Hogg. Nella ripresa la Slovenia non dilaga, ma riesce comunque a portare la partita a casa con la rete di Novakovic nel finale.

Ilicic - Slovenia-Malta - FIFA 2018 World Cup Qualifier - Getty ImagesGetty Images

Scozia-Inghilterra 2-2 (71’ Oxlade-Chamberlain; 87’ e 90’ Griffiths; 90+3 Kane)

Nel primo tempo è l’Inghilterra a fare la partita, ma gli uomini di Southgate non riescono a perforare la porta di Gordon. Ci prova due volte Kane, in un’occasione come Toivonen contro la Francia, conclusione perricolosa anche di Rahsford, ma la palla non vuole entrare. Nella ripresa c’è anche il palo colpito da Livermore in avvio, ma la partita non sembra volersi sbloccare. Oxlade-Chamberlain al 71’ trova finalmente il varco giusto per portare i suoi in vantaggio, ma Griffiths segna due volte su calcio di punizione tra l’87’ e il 90’ con il giocatore del Celtic che beffa due volte Hart. Sembra fatta, per la Scozia sarebbe un successo storico poiché non vince contro l’Inghilterra dal 1999, ma al 93’ arriva la doccia fredda con il pareggio al volo di Kane.

Kane - Scotland-England - FIFA 2018 World Cup Qualifier - Getty ImagesGetty Images

La classifica del Girone F: 14 Inghilterra, 11 Slovenia, 9 Slovacchia, 8 Scozia, 5 Lituania, 0 Malta