L'Italia prova a ripartire: confronto tra i giocatori (e senza Ventura) alla ripresa

Il messaggio era stato mandato senza usare giri di parole già nel post partita di Italia-Macedonia 1-1. A inviarlo, il capitano in persona. “Ci sono dei giocatori importanti in questa squadra – aveva sottolineato Gianluigi Buffon –, a cominciare dal sottoscritto. C’è gente che ha giocato 70, 80, 90 partite con questa maglia. E questi, adesso, devono prendersi la briga di aiutare gli altri a esprimersi nel modo migliore. C’è bisogno di una svolta psicologica”. Caso vuole, alla ripresa degli allenamenti a Torino, i senatori del gruppo azzurro hanno chiamato a raccolta il gruppo per un chiarimento.

Staff tecnico avvertito ma assente

La notizia arriva da Sky che riporta come, prima della seduta pomeridiana, i giocatori della Nazionale si siano riuniti per chiarirsi le idee dopo la brutta prestazione offerta venerdì sera a Torino. Lo staff tecnico è stato avvertito di questo incontro, ma non era presente. Una scelta chiara da parte del gruppo, in un momento nel quale si sente un tremendo bisogno di ripartire da zero e chiarirsi per eliminare in modo definitivo le scorie della disfatta di Madrid, quelle che stanno avvelenando l’inizio del secondo anno del corso affidato a Gian Piero Ventura.

BBC: le crepe nel muro

Contro l’Albania, Andrea Barzagli non ci sarà di sicuro per via del risentimento muscolare accusato contro la Macedonia. Ma la notizia non è soltanto questa. È nelle pieghe del pareggio di Torino, una partita nella quale forse per la prima volta si sono viste chiaramente le crepe nel tradizionale muro costruito da Antonio Conte alla Juventus e poi portato avanti da Massimiliano Allegri. Giorgio Chiellini è stato il migliore dei suoi anche per il gol prodotto, eppure l’intesa con Leonardo Bonucci – sempre più in crisi in questo avvio di stagione – è parsa ai minimi storici. Il neo milanista ha contribuito con un paio di svarioni e un atteggiamento non troppo conciliatorio. Forse anche per questo è stato necessario chiarirsi all’interno delle mura dello spogliatoio. Torneremo così a rivedere un’Italia credibile?