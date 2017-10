L'ultima dei tabloid inglesi: Conte prossimo ct dell'Italia al posto di Ventura

Il ritorno di Antonio Conte per il dopo Ventura in Nazionale sarebbe il progetto cui sta già lavorando la Federcalcio, secondo quanto riferiscono i media inglesi Daily Express e The Sun. Nelle scorse settimane Conte ha fatto capire di voler tornare al più presto in Italia e per questo i tabloid britannici stanno fantasticando sulla notizia, sicuri che il divorzio con il Chelsea arriverà già alla fine di questa stagione.

Per questo la Figc si sarebbe già mossa, inviando suoi influenti emissari a parlare con il tecnico leccese proponendogli di tornare alla guida della Nazionale dopo i prossimi Mondiali.

In realtà, finora la FIGC ha sempre garantito che si andrà avanti con Ventura e che l'attuale commissario tecnico gode della totale fiducia della federazione. Il ct, però, al momento non raccoglie grandi consensi popolari visti i risultati faticosi dell'Italia e la spada di Damocle dei playoff da disputare per andare ai Mondiali. E' possibile quindi che almeno un fondo di verità ci sia: la FIGC non vuole "scaricare" Ventura, ma nel contenpo si prepara eventualmente a un piano B, nel caso in cui la situazione diventasse critica.