La Croazia pareggia con la Finlandia e perde il primato in favore dell'Islanda. Serbia ko in Austria

Penultima giornata per i gironi D e I delle qualificazioni europee a Russia 2018. L'unico verdetto della serata è che la Turchia non sarà protagonista del prossimo mondiale. Clamoroso harakiri della Croazia che si fa raggiungere in zona Cesarini dalla Finlandia e perde il primato del girone in favore dell’Islanda che ora vede vicinissimo il primato e la qualificazione matematica. Mandzukic e compagni dovranno giocarsi la qualificazione fra tre giorni contro l’Ucraina. Nel gironde D la Serbia cade in Austria e rinvia la festa qualificazione mentre resta tutto aperto Irlanda e Galles per il 2° posto.

Girone D

Austria-Serbia 3-2

Rimanda la festa e la qualificazione per Russia 2018, la Serbia che contro la già eliminata Austria perde 3-2 e dovrà battere la Georgia in casa per ipotecare il primo posto nel gruppo D. E pensare che la Serbia era partita bene con il gran tiro da fuori di Milivojevic che illude gli ospiti. I padroni di casa però non si perdono di morale e con Burgstaller pervengono al pari. Nella ripresa i serbi si smarriscono e al 76’ subiscono la rete dell’ex interista Arnautovic ma il vantaggio austriaco dura 7 minuti perché all'83 su corner di Tadic, Matic fa il pari.Ma la partita non è finita e nel recupero Schaub sigla il definitivo 3-2 che acuisce solo i rimpianti dell’Austria che è comunque eliminata.

Georgia-Galles 0-1

Il Galles si impone per 1-0 in Georgia nella sfida valida per la penultima giornata del gruppo D di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Privi di Bale infortunato, i gallesi hanno trovato il gol vittoria con un destro da fuori area di Lawrence al 49' che si insacca proprio sul secondo palo e non lascia scampo al portiere georgiano. Con questo successo pesantissimo il Galles sale a quota 17 punti e vede più vicina la possibilità di disputare il playoff a novembre.

Irlanda-Moldavia 2-0

L’Irlanda resta ancora aggrappata al secondo posto grazie al 2-0 contro la modesta Moldavia. I verdi di O’Neill si giocheranno la qualificazione nello spareggio di lunedì sera in Galles dove hanno un solo risultato, i tre punti. Un compito arduo, anche se l’Irlanda oggi ha chiuso la pratica in pochissimo tempo grazie alla doppietta di Murphy, che in 20’ piazza due stoccate e fa esplodere il pubblico irlandese che spera ancora di andare in Russia.

Classifica: Serbia 18, Galles 17, Irlanda 13, Austria 12, Georgia 5, Moldavia 2

Girone H

Liechtsteinen-Israele 0-1

Classifica: Spagna 25, Italia 20, Albania 13; Israele 12, Macedonia 8, Liechtenstein 0

Gruppo I

Croazia-Finlandia 1-1

Figuraccia per Modric e compagni che contro una Finlandia che non ha nulla da dire in termini di classifica si fanno bloccare sull’1-1 e ora sono condannati a vincere in Ucraina per non perdere addirittura i playoff. Mandzukic in spaccata illude i croati che però non piazzano il colpo del ko e anzi scendono di tono, dando forza alla Finlandia che dopo aver sfiorato più volte il gol del pari, piazza la zampata dell’1-1 con Soyiri. Una rete pesantissima per la Croazia che ora trema.

Turchia-Islanda 0-3

L’impresa di questo venerdì sera è certamente dell’Islanda che umilia la Turchia ad Istanbul e i sogni della Nazionale di Lucescu di andare ai Mondiali. Festa grande invece per l’Islanda che, complice il clamoroso passo falso della Croazia con la Finlandia, si prende la vetta solitaria del girone e vede vicinissima la qualificazione diretta per Russia 2018: basterà battere il Kosovo per strappare il pass per il primo storico mondiale dello stato nordico. Match che si sblocca al 32’ quando Gudmundsson, al 32’ appoggia tutto solo l’1-0. Prima della pausa di metà tempo c’è anche il tempo di vedere il 2-0 dell’ex pescarese Bjarnason. Nella ripresa ci si aspetta la reazione della Turchia ma invece arriva il tris ospite: sponda di Gunnarsson da corner e tocco sotto misura di Arnason che vale il definitivo 3-0.

Kosovo-Ucraina 0-2

A Scutari, sotto il diluvio, l'Ucraina del ct Shevchenko ci mette quasi un’ora per avere la meglio del Kosovo ma alla fine trova un prezioso successo che permette a Konoplyanka e compagni di agganciare la Croazia al secondo posto. Gara che si sblocca al 59’ grazie all’autogol di Paqarada, propiziato da un corner battuto da Konoplyanka, raddoppio che arriva a fine partita con Yarmolenko.

Classifica: Islanda 19; Croazia, Ucraina 17; Turchia 14, Finlandia 8, Kosovo 1.

Seguono aggiornamenti!