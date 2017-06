La Nazionale di Ventura tra un primo anno da 7 e la fantasia di Insigne

Gian Piero Ventura sta ad Antonio Conte come, al Milan, Fabio Capello stava ad Arrigo Sacchi. Fatte le debite proporzioni: tra le rose, soprattutto. Sembra ieri, e invece è già passato un anno da quando il martello lasciò la Nazionale ai quarti degli Europei e migrò al Chelsea di Roman Abramovich, ricavandone subito il titolo. Oggi, nel mondo, Conte è l’allenatore più bravo a rianimare squadroni in crisi senza coppe europee tra i piedi.

E Ventura? Cominciamo dal panorama. Non più solo macerie. La Under 20 di Alberico Evani è arrivata terza ai Mondiali in Corea del Sud, la Under 21 di Gigi Di Biagio rientra tra le favorite della fase finale dell’Europeo in Polonia (16-30 giugno). In patria, i triboli economici e una visione d’insieme meno gretta hanno spinto le società a buttarsi sui giovani: e dal momento che la mossa ha pagato, come certifica il volo dell’Atalanta, non si esclude, almeno a certi livelli, una sorta di effetto domino.

Con gli stage, il ct ha allargato le conoscenze e il bacino di pesca. Nella classifica Fifa, l’Italia occupa il 12° posto e la Spagna, con la quale ci giocheremo l’accesso diretto al Mondiale in Russia, il 10°. Non siamo un Paese da scarti obesi, anche se il 5-0 al Liechtenstein proprio anoressico non è. La partita di Udine ha chiuso il primo anno di Ventura, un anno da 7. C’erano molte perplessità, sul suo polso e sulla sua età. Una nebbia che, piano piano, il lavoro ha diradato. D’accordo, non abbiamo né un Cristiano Ronaldo né un Leo Messi ma il successo dei sarti portoghesi ai recenti Europei e della ventenne Jelena Ostapenko al recentissimo Rolando Garros, suggerisce di non porre limiti. Non esistono squadre in fuga. Ce ne sono di migliori (della nostra), ma non così lontane, non così marziane.

Su dieci partite, gli azzurri di Ventura hanno perso solo la prima, l’amichevole con la Francia a Bari. Poi 7 vittorie e 2 pareggi, compreso l’1-1 torinese con la Spagna, riferimento sommo in Champions e oltre. Negli schemi del ct, che ha abbandonato il 3-5-2 contiano per un 4-2-4 ad assetto variabile (4-4-2), cruciale si conferma il contributo degli esterni, dalla normalità di Matteo Darmian alla birra di Leonardo Spinazzola, terzini-ali secondo il lessico d’antan. E occhio al sinistro di Federico Bernardeschi, che molti hanno avvicinato ad Arjen Robben (calma).

Ciro Immobile e Andrea Belotti garantiscono, in coppia, preziose risorse, come la fantasia di Lorenzo Insigne e il mestiere di Daniele De Rossi in un reparto nevralgico quale il centrocampo, là dove i ricorrenti acciacchi di Marco Verratti cominciano ad accendere pericolose spie. Non meno insidioso, sempre in prospettiva, il logorio della difesa juventina, i cui confini vanno dalla solidità anti Barcellona alla fragilità anti Real.

Con Lorenzo Pellegrini (così così) salgono a undici i debuttanti della gestione Ventura. L’importante è volare basso e pensare alto. E dunque, guai a dare del «fenomeno» al pur ottimo Orsolini dell’underina, come ha fatto qualcuno. Le parole, a volte, sono macigni. Tocca a voi: quale voto dareste a Ventura? Vi convince la mia analisi?