La Polonia è la 14esima qualificata: Danimarca ai playoff, Slovacchia seconda ma a rischio

Gruppo E

Polonia-Montenegro 4-2 (6’ Maczynski, 16’ Grosicki, 78’ Mugosa, 83' Tomasevic, 86' Lewandowski, 87' aut. Stojkovic)

Mancava soltanto un punto e la Polonia sbriga la pratica già nel primo quarto d'ora. Nella ripresa trova il tempo per complicarsi la vita con un incredibile uno-due di Mugosa e Tomasevic, ma Lewandowski e la tremenda autorete di Stojkovic permettono comunque alla Polonia di suggellare la qualificazione al Mondiale con un successo.

Danimarca-Romania 1-1 (60’ Eriksen, 88' Deac)

Il risultato di Varsavia mette al riparo la Danimarca da rischi improbabili. Al resto di pensa Bendtner, che si procura il rigore poi trasformato da Eriksen per l'1-0. Nel finale arriva il pareggio, ma la Danimarca è comunque sicura del piazzamento ai playoff. Il risultato aiuta l'Italia in ottica ranking.

Kazakhstan-Armenia 1-1 (26’ Mkhitaryan, 62’ Turysbek)

Classifica: 25 Polonia, 20 Danimarca, 16 Montenegro, 13 Romania, 7 Armenia, 3 Kazakhstan.

Gruppo F

Slovacchia-Malta 3-0 (33’ e 62’ Nemec, 69' Duda)

La Slovacchia era chiamata all'impresa, nella speranza di buone notizie dalla Slovenia. La doppietta di Nemec e il gol di Duda valgono il sorpasso alla Scozia per differenza reti ma non rimpinguano la classifica nel confronto con le seconde visto che Malta è sesta. I playoff dipendono dai risultati di Galles-Irlanda e Ucraina-Croazia.

Slovenia-Scozia 2-2 (32’ Griffiths, 52’ e 72’ Bezjak, 87' Snodgrass)

La Scozia si divora il pass per i playoff, subendo la rimonta per mano di Bezjak (subentrato in avvio di ripresa) e ottenendo un pareggio inutile con Snodgrass. La differenza reti (+5 contro il +10 della Slovacchia) è decisiva.

Lituania-Inghilterra 0-1 (27’ rig. Kane)

Il rigore di Kane conferma una volta di più la leadership degli uomini di Southgate.

Classifica: 26 Inghilterra, 18 Slovacchia e Scozia, 15 Slovenia, 6 Lituania, 1 Malta.

La classifica delle seconde:

SQUADRE PARTITE GIOCATE PUNTI DIFFERENZA RETI Portogallo 7 18 +18 Danimarca 8 14 +7 ITALIA 7 14 +3 Svezia 7 13 +10 Irlanda del Nord 8 13 +5 Grecia 8 13 +4 Slovacchia 8 12 +5 Galles 7 11 +2 Croazia 7 11 +2