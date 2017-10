Le 5 verità che ci ha lasciato Albania-Italia

1) Il gioco continua a latitare

D'accordo: l'Italia ha vinto, viva l'Italia. Ma oltre al risultato, fortunatamente positivo diversamente dal disastro di venerdì contro la Macedonia, c'è molto altro da analizzare: l'Italia non ingrana, soffre anche contro un'Albania già eliminata e senza più niente da dire nel girone e se la cava solo con un golletto a un quarto d'ora dalla fine. L'ennesima prestazione mediocre, piena di brutture tecniche e con poche cose buone da salvare. Così non va.

Ventura - Albania-Italia 2017LaPresse

2) Ai playoff ci sarà da soffrire

Lo avevamo sottolineato dopo la Macedonia, ci tocca ripeterlo dopo l'Albania: qualunque avversario le tocchi agli spareggi (allo stato attuale, una tra Svezia, Irlanda, Irlanda del Nord e Grecia), l'Italia è destinata a soffrire per approdare in Russia. Mai, nella storia recente del nostro calcio, si era toccato un punto così basso a livello di sfiducia e disamore. E dunque non resta che aggrapparsi alla capacità di risorgere di una nazionale che, storicamente, quando è il momento di fare davvero sul serio cambia marcia. Basterà?

3) Quanto pesano le assenze

Verratti, De Rossi e Belotti. Ovvero tre titolari su 11, tutti appiedati da problemi fisici di varia natura e indisponibili per il doppio impegno ravvicinato. Senza di loro Ventura ha cambiato vorticosamente uomini e perfino modulo, prima di tornare alla coperta di Linus del 4-2-4, pagandone le conseguenze in particolare a centrocampo. Non che il giocatore della Roma e quello del PSG avessero incantato nelle precedenti uscite della nazionale: anzi. Ma dover rinunciare all'esperienza e ai piedi buoni della coppia centrale, specialmente per una squadra di livello non eccelso come l'Italia, è un peso enorme da sopportare.

4) Insigne fatica a ripetersi in nazionale

Il modulo e i compagni diversi rappresentano una giustificazione solamente parziale: quello che si vede in nazionale non è lo stesso Lorenzo Insigne che si ammira, domenica dopo domenica, nel Napoli. Folletto imprendibile nel club e giocatore "normale" con la maglia dell'Italia, come dimostrato in Albania con una prestazione non certo entusiasmante, nonostante qualche buon colpo. A lui Ventura ha giustamente deciso di affidare un ruolo centrale, ma è ormai evidente come il talento di Frattamaggiore fatichi a ripetersi lontano dalla confortante sicurezza del gioco a memoria impostato da Sarri. Una specie di Dottor Jekyll e Mister Hyde.

5) Chiellini è una garanzia

Nel grigiore generale di un'Italia che ancora una volta non convince, una nota positiva c'è: Giorgio Chiellini, probabilmente il migliore dell'Italia e il più continuo lungo tutti i 90 minuti. Già contro la Macedonia il difensore della Juventus aveva offerto una prova positiva, peccando però nell'azione del pareggio firmato da Trajkovski. Stavolta ha giocato per due, rimediando nel finale a qualche sbavatura del compagno di reparto Bonucci. Una garanzia.