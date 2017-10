Le pagelle di Albania-Italia 0-1: muro Chiellini, Immobile, Eder e Insigne imprecisi

Italia

Gianluigi BUFFON 6,5 - Compie la parata dell'incontro sullo strano destro a effetto di Grezda. Attento anche nel non farsi sorprendere dagli altri tentativi albanesi.

Matteo DARMIAN 5,5 - Tutto sommato bene in fase difensiva, dove concede poco all'Albania. Non benissimo in fase di possesso e nella conclusione (dal 71' Davide ZAPPACOSTA 5,5 - Dalla sua zona l'Albania produce il forcing finale. Per sua fortuna senza trovare il pari)

Leonardo BONUCCI 5,5 - Non disastroso come contro la Macedonia, ma non ci siamo ancora: soffre quando gli avversari lo puntano e nel finale perde un pallone potenzialmente sanguinoso. Con un gran lancio manda comunque Immobile davanti alla porta.

Giorgio CHIELLINI 6,5 - Altra buona prestazione, nonostante un giallo. Il migliore della difesa azzurra. Sempre attento, mai davvero in affanno e bravissimo, nella parte finale del match, a salvare un gol davanti a Buffon.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Sfonda più e meglio di Insigne a sinistra, seppur senza continuità e non giocando una gara perfetta. Da lui inizia la bella azione che porta al vantaggio firmato Candreva.

Marco PAROLO 5,5 - Nuovamente in difficoltà. Spesso arranca in marcatura, senza riuscire a offrire un contributo particolarmente positivo. E nemmeno in costruzione si fa notare granché.

Roberto GAGLIARDINI 6 - Con un brutto disimpegno orizzontale sbagliato fa arrabbiare Ventura, però la sua prestazione è migliore rispetto a quella di venerdì. Specialmente per la grinta che ci mette in copertura.

Antonio CANDREVA 6 - Sbaglia quasi tutto quello che tenta. Dai cross ai tiri in porta, dai passaggi per i compagni alle iniziative personali. Poi, ironia del destino, ecco il lampo del 73' che trasforma completamente la sua partita.

Antonio Candreva - Albania-Italia 2017LaPresse

EDER 5,5 - Ci mette un po' a trovare l'intesa con Immobile, senza riuscire mai a perfezionarla davvero. In contropiede potrebbe essere letale, ma l'arbitro gli nega un rigore e quando calcia non fa male (dall'89' Manolo GABBIADINI s.v.)

Ciro IMMOBILE 5,5 - Per 4 volte ha l'opportunità di portare in vantaggio l'Italia, per 4 volte non la sfrutta. Si batte come un leone, ma trova pochi spazi e con Eder, come detto, si intende poco.

Lorenzo INSIGNE 5,5 - Niente da fare. Penalizzato anche dal modulo, con l'altra maglia azzurra proprio non riesce a ergersi a protagonista. Leggermente meglio nella ripresa, ma senza mai entrare davvero in partita (dal 91' Stephan EL SHAARAWY s.v.)

Ct. Giampiero VENTURA 5,5 - Rispetto a venerdì a migliorare è il risultato, non certo il gioco. Il ritorno al 4-4-2 mascherato da 4-2-4 non sembra il modo migliore per sottrarsi alle critiche.

+++

Albania

Berisha 6,5; Hysaj 6, Veseli 5, Mavraj 6,5, Agolli 6; Basha 6,5 (68' Lila 5,5), Kace 6; Roshi 5,5 (91' Ahmedi s.v.), Memushaj 5,5 (76' Latifi s.v.), Grezda 6,5; Sadiku 5,5. Ct. Panucci 6