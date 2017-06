Lloris regala tre punti alla Svezia, l'Olanda vince e celebra Sneijder, altra doppietta di Ronaldo

GRUPPO A

Un rinvio venuto male vanifica tutta una partita: così Lloris decide di togliere due punti alla propria nazionale in quel di Solna, dove la Svezia era riuscita a replicare con Durmaz allo splendido gol iniziale di Giroud. Poi al 94' il portiere del Tottenham esce e rinvia la palla sui piedi di Toivonen che trova il sangue freddo e la coordinazione per centrare la porta sguarnita: 2-1 e tre punti importanti, vista la situazione nel Gruppo A quanto mai complicata. Svezia 13, Francia 13 e Olanda 10, dopo i tre punti facilmente conquistati contro il Lussemburgo. Dick Advocaat (alla terza avventura sulla panchina dei tulipani) festeggia al meglio Wesley Sneijder, che in questa occasione festeggiava i suoi 33 anni e la presenza numero 131 in Nazionale (superato l'amico Van Der Sar): l'ex interista segna e assiste alle reti dei suoi compagni Robben, Wijnaldum, Promes e Janssen. E ora la corsa al primo e al secondo posto si fa davvero molto interessante.

Bielorussia-Bulgaria 2-1

Olanda-Lussemburgo 5-0

Svezia-Francia 2-1

GRUPPO B

Molto più semplice e lineare la situazione nel Gruppo B: la Svizzera infatti non sbaglia mai, men che meno contro le Isole Far Oer, regolate a Torshavn con un 2-0 che poteva essere anche più rotondo. Bastano i centri di Xhaka e Shaqiri a tenere a distanza il Portogallo del solito Cristiano Ronaldo, autore di due dei tre gol con cui i lusitani regolano la Lettonia in casa sua; di CR7 anche l'assist che aiuta André Silva a siglare il 3-0 definitivo. Per Ronaldo 11 centri nelle qualificazioni, e la rincorsa alla Svizzera continua (18 a 15). Dietro fa notizia la vittoria di Andorra contro l'Ungheria, con il gol di Rebes.

Andorra-Ungheria 1-0

Isole Faroer-Svizzera 0-2

Lettonia-Portogallo 0-3

GRUPPO H

Il Belgio trova qualche difficoltà a chiudere la partita in Estonia dopo il gol segnato da Mertens alla mezzora, nonostante un uomo in più (espulso Dmitrijev); ci pensa Cadli nel finale a sigillare i tre punti e confermare i belgi quali prima forza nel Gruppo H. Scintille (vedi sotto) ma 0-0 tra Grecia e Bosnia nello scontro diretto per il secondo posto, mentre Cipro batte Gibilterra per 2-1 grazie a un gol di Sotiriou a tre dalla fine.

Bosnia-Grecia 0-0

Estonia-Belgio 0-2

Gibiliterra-Cipro 1-2

