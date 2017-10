Nazionale, l'alibi Ventura, i giocatori: quando il migliore è sempre chi non c'è

Ai Mondiali del 2010 e 2014 uscimmo subito. Nel 2012, il ct era Prandelli e alla fase finale degli Europei ci arrivammo con tre sconfitte in altrettanti collaudi: 0-1 Uruguay a Roma, 0-1 Usa a Genova,0-3 Russia a Zurigo. Morale: Spagna campione e noi secondi. Lungi da me l’idea di buttare in aria l’archivio pur di trovare uno straccio di alibi: Ventura non lo merita e l’1-1 con la Macedonia lo inchioda. Primo tempo dignitoso, con bollicine avare di Insigne, un bel gol di Chiellini (bello come azione) e ripresa da ritiro della tessera. Fischi per fiasco. Eccoci ai playoff mondiali, dunque, grazie al Belgio e con una paura che difficilmente il sorteggio del 17 ottobre diraderà. Cos’è successo? Nulla. Non è un paradosso: è la realtà. Questi siamo, chi per età (Buffon, a 39 anni, tornato sulla terra da un lungo viaggio), chi per indole (Bonucci, a 30, fa troppo l’allenatore e troppo poco il giocatore) e chi per trasloco: la maggioranza soffre il passaggio dalle coccole del campionato ai graffi dei Bronx internazionali.

Adesso che pure Verdi ha fallito, sono molti i «professorini» a rinfacciarlo al ct, legato al flash dell’ultima o penultima partita (nel caso specifico, Bologna-Inter) e non, invece, a uno scorcio meno fatuo e, quindi, più sincero, più selettivo. Tutto fa brodo, «dopo». Questa sera, a Scutari, ci tocca l’Albania di Panucci, un’«amichevole» da vincere se davvero teniamo al rango di teste di serie. Oh Dio, non è che l’Argentina stia molto meglio, e l’Argentina ha Messi, ha Icardi, ha Aguero, ha Dybala, ha Di Maria e, a rate, addirittura Higuain. Il mal comune mezzo gaudio è, però, uno slogan che detesto. Nell’analisi di venerdì, invitavo i lettori a scacciare le seduzioni sadomaso dei funerali pre-ventivi: per spararci, provocavo, c’è sempre tempo. Lo ribadisco. Lasciate che Ventura recuperi gli infortunati, e fate, soprattutto, che tra i non-infortunati qualche leoncino da ringhiera cresca. In tutti i campionati ci sono stranieri. E, quindi, non è questo il tasto dirimente, anche se da noi sta cedendo persino la Juventus e il Napoli-champagne di Sarri ne schiera abitualmente dieci, con l’eccezione di Insigne (caso Jorginho a parte). Non v’è dubbio che il 3-0 del Bernabeu e il 4-1 di Cardiff (mai trascurarlo) abbiano azzoppato l’orgoglio del gruppo. E’ altrettanto pacifico che una Nazionale «normale» avrebbe dovuto battere comunque la «normalissima» Macedonia di Torino.

Italia Macedonia 2017LaPresse

Inutile aggrapparsi al martello di Conte. Fu lui a scappare. Ventura è stato un ripiego corretto che fin qui ha onorato, se non proprio il gioco, almeno il pronostico. Lo aspetta una missione delicata: recuperare la spensieratezza della rosa. Ai senatori, poveri cocchi, non andrebbe il modulo. Anche per questo, patti chiari: i giocatori non potranno più nascondersi. I migliori, soprattutto, maturi o non maturi: dalla Bbc a Immobile, allo stesso Insigne. I giovani che spacciavamo per soluzioni sono diventati problemi: penso a Balotelli, Berardi, Rugani. Brutto segno, quando il migliore è sempre chi non c’è, o il suo ricordo. La vostra analisi? Le vostre terapie?