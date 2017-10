Oriali: "Svezia? Sorteggio non agevole, ma siamo l'Italia"

" Poteva andare meglio ma accettiamo il sorteggio. Siamo l'Italia, abbiamo la nostra tradizione, non deve farci paura nessuno "

Lo ha detto il team manager della nazionale italiana Lele Oriali commentando l'accoppiamento con la Svezia nello spareggio per andare al Mondiale in Russia. "Siamo ottimisti, pensiamo in positivo anche se sappiamo di avere davanti un avversario difficile e scorbutico - ha proseguito ai microfoni di Sky Sport - E' una formazione importante e molto forte, in un girone difficile è riuscita a passare arrivando seconda ma battendo la Francia 2-1 ed eliminando una Olanda in crescita. E' un sorteggio non agevole".

In vista dello spareggio "la speranza è quella di poter recuperare qualche infortunato, nelle ultime partite almeno 4-5 giocatori importanti erano fuori per infortunio - ha proseguito Oriali - Poi ovviamente dovremo essere tutti al meglio. Belotti potrebbe giocare la gara di ritorno? Che stia recuperando è vero ma non c'è molto tempo tra la prima partita e la seconda. Lui è importante così come lo sono tanti altri, da De Rossi a Verratti fino a Pellegrini e Marchisio". La Federazione non ha ancora scelto lo stadio in cui ospitare la gara casalinga. "Non è stato deciso - ha concluso - La convinzione che abbiamo è che ovunque si giocherà avremo la spinta necessaria per esprimerci da Italia".