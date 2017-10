Parolo ha le idee chiare: "Dobbiamo arrivare assolutamente al Mondiale"

" Il percorso che stiamo facendo ci deve assolutamente portare al Mondiale. La nostra volontà è andarci, ci teniamo tantissimo, e non andarci sarebbe una catastrofe, come hanno detto tutti "

Lo ha detto il centrocampista della Lazio e della Nazionale Marco Parolo, oggi a Coverciano dove gli azzurri stanno preparando le sfide contro Macedonia e Albania, valevoli per la qualificazione al Mondiale del 2018 in Russia.

L'Italia arriva al doppio confronto contro Macedonia e Albania dopo la pesante sconfitta subita dalla Spagna e la non esaltante vittoria su Israele. Non un buon viatico in prospettiva play off. Ma Parolo vede comunque il bicchiere mezzo pieno:

" Le partite contro Spagna e Israele sono servite per vedere dove migliorare. Dobbiamo cercare di essere positivi: dagli errori si impara. In particolare, la sfida con la Spagna è servita per analizzare situazioni che potevano essere fatte meglio anche con quel modulo. Importante è saper cogliere i problemi e gli errori e saper rimediare, ma penso che il modulo c'entri poco "

In mezzo al campo le tante assenze spianano la strada al centrocampista della Lazio, intenzionato a cogliere questa opportunità e dare il suo contributo alla causa azzurra in questo momento non facile: "Dispiace per i compagni infortunati - prosegue -, ma dobbiamo guardare avanti: c'è la possibilità di mettersi in mostra. E poi il nostro è un progetto di gruppo e di crescita globale, e tutti devono farsi trovare pronti".

Sui nuovi centrocampisti chiamati a rimpiazzare gli assenti, Parolo dice: "Barella e Cristante stanno facendo bene in campionato: hanno bisogno di conoscere la nostra realtà. Sono svegli e hanno voglia di fare. Poi sarà il mister a scegliere". Il centrocampista laziale è comunque fiducioso, anche in prospettiva play off.

" Sono ottimista per lo spareggio perché l'Italia è sempre l'Italia, e dentro ogni singolo giocatore c'è sempre una grande voglia di fare bene per la maglia azzurra. Gli spareggi saranno fondamentali. Ben vengano le prossime due partite per recuperare delle certezze "

Ma a rendere fiducioso Parolo c'è anche la consapevolezza che l'Italia può contare su Ciro Immobile, un attaccante in un momento di forma straordinario. E Parolo, che è anche suo compagno nella Lazio, lo conosce bene. "Ciro - ha concluso - è in un momento di forma straordinario, ma la sua media gol è sempre stata alta. Alla Lazio tutti hanno piena fiducia in lui e gli vogliono bene, e lui si esalta in queste situazioni. Sono contento di godermelo: è un attaccante che fa un gol a partita e con lui le partite si mettono sempre bene".

Verdi: "Ventura carico, c'è voglia di far bene"

"Sono arrivato in un gruppo molto disponibile e che ha voglia di fare e in queste partite verrà dimostrato. Col mister abbiamo cominciato a lavorare sul campo da oggi. Ventura è carico come sempre. E' vero che non abbiamo giocatori importanti, ma quelli arrivati a sostituirli sono stati scelti perché possono dare un contributo importante". Così l'esterno d'attacco del Bologna, Simone Verdi, tornato a riassaporare l'azzurro, racconta, oggi a Coverciano, l'aria che si respira nello spogliatoio della Nazionale in vista del doppio impegno contro Macedonia e Albania. Parlando di Verdi ieri il ct Gian Piero Ventura ha sostenuto che si tratta di un giocatore di elevata qualità e che adesso ha raggiunto un grado di maturazione importante.

"Sono un esterno d'attacco - spiega il giovane attaccante -, un calciatore deve mettersi a disposizione e poi sarà il mister a fare le sue scelte. Probabilmente queste dichiarazioni del mister sono arrivate dopo la partita di Genova. E' stata partita di sacrificio e mi era stato richiesto di fare un lavoro più difensivo e mettermi a disposizione, e dovevo ritagliarmi spazi tra le linee. Ho cercato di farlo e in parte ci sono riuscito, ma nel finale ho dovuto fare di più la fase difensiva e questa forse è stata la cosa che ha fatto piacere al mister". Ventura conosce bene le qualità di Verdi e se ha deciso di richiamarlo in azzurro vuol dire che il talento del Bologna non è più una scommessa.

" Sono arrivato al Toro dove mi avevano voluto fortemente Ventura e la società. Poi, dopo un anno di B non felicissimo, sono tornato al Torino in A ma non ero pronto per la categoria. Penso che in questi anni sono cresciuto molto e il mister ha sempre creduto in me e ha aspettato che facessi il salto di qualità. Per questo credo che mi abbia convocato. Per essere convocato di nuovo dovevo rimanere su quei livelli "

Per esser riconfermato in Nazionale Verdi se la dovrà vedere con una concorrenza agguerrita per il ruolo di esterno alto. Un concorrente è Federico Chiesa, una certezza in quel ruolo nella Fiorentina e nell'Under 21. "Chiesa sta facendo un grandissimo campionato - ammette Verdi - e ha ottime qualità. Ma poi al Mondiale ci arriva chi fa bene nel club durante l'anno, ed è il campo che parla". E il campionato per adesso dice che il suo Bologna sta facendo bene. "Rispetto all'anno scorso - sottolinea Verdi - stiamo dimostrando qualcosa in più. Abbiamo iniziato la stagione in modo diverso: abbiamo vinto in trasferta contro Sassuolo e Genoa; abbiamo giocato in modo egregio contro Napoli e Inter, e con il Napoli per 60 minuti abbiamo tenuto in mano la partita. L'obiettivo minimo della società è mantenere la categoria, e una volta raggiunto potremo giocarci qualcosa di più importante".