Perù accende la sfida Mondiale: accuse di combine all'Argentina: "Ladri!"

Ultime due sfide di qualificazione al Mondiale di Russia 2018 anche nel girone sudamericano. L'unica squadra al momento qualificata è il Brasile mentre per Argentina e Perù si profila una sfida da dentro o fuori. Entrambe le squadre sono al quinto posto a pari punti e devono vincere per sperare si far parte delle quattro nazionali sudamericane che staccheranno il pass per il torneo. A riscaldare il clima e ad accendere la tensione ci ha pensato il Perù. Alcuni media peruviani avrebbero accusato la federazione di calcio argentina (AFA), la FIFA e la CONMEBOL di voler favorire l'albiceleste. Non ha usato mezzi termini il quotidiano Todo Sport mettendo in copertina il titolo "Ladri". L'accusa è legata anche alla scelta dell'impianto presso cui si disputerà il match, la Bombonera, noto per essere uno stadio molto caldo e teatro di recenti episodi di violenza in cui i giocatori sono stati colpiti anche con gas lacrimogeni.

Il monito di Sampaoli

Contro il Perù Sampaoli era intenzionato a schierare Sergio Aguero al fianco di Lionel Messi in attacco, ma l'attaccante del Manchester City ha dovuto dare forfait dopo l'incidente d'auto ad Amsterdam della scorsa settimana. Così l'ex tecnico del Siviglia dovrebbe lanciare dal primo minuto l'esordiente Dario Benedetto, con Messi, Angel Di Maria e il Papu Gomez alle spalle. Paulo Dybala e Mauro Icardi, convocati da Sampaoli, che ha invece lasciato a casa Gonzalo Higuain, dovrebbero partire entrambi dalla panchina. "Domani dobbiamo dare tutto. Il mio stile di gioco è quello di attaccare tutto il tempo e giocare il più possibile nella metà avversaria", ha concluso Sampaoli.