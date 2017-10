Prove di Italia "anti-apocalisse": Ventura valuta Eder e il passaggio al 3-4-3

Dentro o fuori. L’Italia è giunta alla parte conclusiva del cammino di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Venerdì sera a Torino contro la Macedonia e lunedì in Albania andranno in scena due partite in cui l’errore non è concesso. Servono sei punti per evitare sorprese in vista dei playoff e difendere al meglio il ranking FIFA. Altrimenti? Il rischio è che le parole tragedia, apocalisse e catastrofe finiscano direttamente sulle prime pagine dei giornali. Per Giampiero Ventura, però, si tratta di giornate affatto semplici a Coverciano, colpa dell’emergenza che ha fatto fuori Belotti, De Rossi, Pellegrini e Verratti. Come uscirne?

Confermare il 4-4-2 e scegliere Eder

Quella di martedì è stata la prima giornata di lavoro a ranghi completi dopo gli arrivi di Gagliardini e Cristante. Due le sedute di allenamento: al mattino e al pomeriggio. Ventura ha inizialmente testato il 4-4-2 standard dell’ultimo anno di Nazionale. Uno schieramento che però costringe il ct a cercare una seconda punta affidabile da affiancare a Ciro Immobile. L’assenza di Belotti è di peso notevole, motivo per cui la candidatura di Eder a una maglia da titolare pare ancora timida.

Passare al 3-4-3 con il doppio terzino

Ventura ha però lavorato anche su un modulo alternativo, utilizzato poche volte nel corso della propria gestione. Il 3-4-3, ovvero una soluzione tattica che permetterebbe a Immobile di esprimersi liberamente (come accade alla Lazio) su tutto il fronte offensivo. Fuori Eder, dunque, e dentro il doppio terzino Darmian-Zappacosta. Ventura resterà in dubbio fino all’ultimo. Ma le certezze, in questo momento, scarseggiano: la BBC difensiva e il centrocampo Parolo-Gagliardini sono le uniche.