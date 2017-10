Ranking Fifa: Italia guadagna due posizioni e sale al 15° posto, sarà testa di serie nei playoff

Dopo il pareggio casalingo con la Macedonia e il successo in Albania nelle ultime due gare della fase a gironi delle qualificazioni Mondiali, l’Italia guadagna due posizioni e si porta al 15° posto del Ranking FIFA, che vede sempre in testa la Germania davanti a Brasile e Portogallo. Il Perù (10°) è per la prima volta nella top ten, dove rientra anche la Spagna, che guadagna tre posizioni attestandosi all’ottavo posto.

Entra fra le prime 50 nazionali del ranking anche Panama (49/a), reduce dalla storica qualificazione al Mondiale. In base al posizionamento nel ranking, come previsto la Nazionale sarà tra le quattro teste di serie domani a Zurigo (ore 14) al sorteggio per il play off Mondiale che assegnerà gli ultimi quattro posti ‘europei’ per Russia 2018.

Agli spareggi, in programma dal 9 al 14 novembre, gli Azzurri affronteranno quindi una tra Svezia, Irlanda, Irlanda del Nord e Grecia. In caso di qualificazione, poi, l'Italia sarà inserita nella seconda urna del sorteggio dei gironi di Russia 2018 con Spagna, Inghilterra, Colombia, Messico, Uruguay e se passeranno il turno Peru e Svizzera. Nell'urna delle teste di serie del sorteggio della fase finale ci saranno invece le prime sette del ranking odierno: Germania, Brasile, Portogallo, Argentina, Belgio, Polonia, Francia, più la Russia paese ospitante.

Questo il ranking di questa settimana: 1. Germania 1631 (-), 2. Brasile 1619 (-), 3. Portogallo 1446 (-), 4. Argentina 1445 (-), 5. Belgio 1333 (-), 6. Polonia 1323 (-), 7. Francia 1226 (+1), 8. Spagna 1218 (+3), 9. Cile 1173 (-), 10. Perù 1160 (+2), 11. Svizzera 1134 (-4), 12. Inghilterra 1116 (+3), 13. Colombia 1095 (-3), 14. Galles 1072 (-1), 15. ITALIA 1066 (+2).