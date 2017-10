Tante assenze per Ventura, Eder al posto di Belotti in Italia-Macedonia?

L’Italia torna in campo venerdì 6 ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Torino per la nona e penultima partita del gruppo G di qualificazione ai Campionati Mondiali 2018, in programma in Russia. Gli azzurri avranno bisogno di un punto per avere la matematica certezza del secondo posto nel girone, ma dovranno puntare al bottino pieno per preservare il possibile accesso ai play-off in qualità di testa di serie, evenienza che consentirebbe ai ragazzi di Ventura di affrontare avversari sulla carta più soft nello spareggio che vale il pass per i Mondiali. Il ct azzurro dovrà fare a meno degli infortunati De Rossi, Verratti, Pellegrini e soprattutto Belotti, quest’ultimo ai box per un infortunio al ginocchio che mette in dubbio la sua presenza persino per gli eventuali play-off.

Dando per scontato il ricorso al 4-2-4, spazio dunque a Bonucci e Chiellini davanti a Buffon, con uno tra Zappacosta e Barzagli a destra e Darmian in ballottaggio con Spinazzola sulle corsia mancina. In mediana Parolo sarà affiancato da uno tra Gagliardini e Cristante, entrambi convocati in extremis per rimpiazzare gli infortunati De Rossi e Pellegrini. In assenza di Belotti, infine, potrebbe essere Eder il prescelto per affiancare Immobile, con Candreva e Insigne larghi sugli esterni per provare ad ispirare le due punte e mandare in tilt la difesa macedone. Sul fronte opposto, il ct Angelovski si affiderà al 4-2-3-1 e punterà tutto sugli “italiani” Pandev e Nestorovski per giocare un brutto tiro agli azzurri e conquistare un risultato di prestigio con cui chiudere al meglio il girone di qualificazione.

Le probabili formazioni

Italia (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Gagliardini, Parolo; Candreva, Eder, Immobile, Insigne. All.: Giampiero Ventura.

Macedonia (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkoski, Ristevski; Spirovski, Bardhi; Nikolov, Pandev, Alioski; Nestorovski. All.: Igor Angelovski.

mauro.deriso@oasport.it