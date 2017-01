Ventura: "Andrò da Balotelli e gli parlerò, Ranocchia in difesa era meglio di Bonucci..."

" Balotelli? Andrò a vederlo e gli parlerò: lui deve risolvere dei problemi con se stesso. "

Lo ha detto Giampiero Ventura, ct della Nazionale, intervenuto ieri sera in esclusiva a Tiki Taka sulle reti Mediaset. "Abbiamo giovani molto interessanti e un ottimo mix con altri di esperienza: il progetto è più importante di quanto si possa pensare perché c’è un mix tra esperti e giovani che mi rende molto fiducioso", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Sempre a proposito delle difficoltà di lanciare i giovani, Ventura ha detto: "In Nazionale c’è poco tempo, nel club hai la possibilità di far crescere un giocatore. In Nazionale devi solo far risultato ed è per questo che ho organizzato questi incontri con i giovani, per avvicinare i ragazzi alla maglia azzurra e per far sì che il passaggio non sia troppo traumatico".

" Dal punto di vista difensivo, Ranocchia era meglio di Bonucci. "

In chiusura un commento su un giocatore da lui allenato ai tempi del Bari e che è da sempre considerato come uno dei suoi pupilli, Andrea Ranocchia: "Nel mio Bari, lui e Bonucci fecero benissimo, ma Andrea, poi, ha avuto un paio di infortuni gravi che gli hanno rallentato il percorso di crescita. E, come se non bastasse, ha attraversato un momento difficile per l'Inter. È un ragazzo sensibile e credo che abbia pagato soprattutto questo perché dal punto di vista difensivo era meglio lui di Bonucci".