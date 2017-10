Ventura: "Dimissioni se Italia perde con la Macedonia? Non scherziamo, siamo già ai playoff..."

Fra timori di apocalissi e catastrofi e la certezza che i conti si potranno fare solamente fra un mese quando l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali nei playoff, Giampiero Ventura cerca risposte e tre punti nel doppio impegno contro Macedonia e Albania. Il ct azzurro appare intenzionato a riproporre il 3-4-3, accantonando il fido 4-2-4 (che tanto ha lasciato a desiderare nella debacle contro la Spagna, ndr) e chiede soprattutto fame ed entusiasmo ai suoi ragazzi per scacciare un po’ di malumore e paure che si stanno stagliando…

" Cambio modulo? Più che il modulo è importante l’entusiasmo. Lavoriamo per fare punti e avere un miglior sorteggio. Preoccupato dall'obbligo di vittoria? E' dal primo giorno che abbiamo l'obbligo di vincere, anche le amichevoli perché dobbiamo sempre dimostrare qualcosa. Anche domani avremo l'obbligo di vittoria, in questo non ci sono variazioni. Dal punto di vista psicologico, stiamo bene: c'è grande serenità, è stata una delle settimane migliori sul piano del lavoro e della partecipazione, sono assolutamente soddisfatto. "

Verdi dimostri che merita questa maglia

Tra le novità più interessanti che Ventura sembra intenzionato ad attuare contro la Macedonia c’è il debutto dal primo minuto del bolognese Simone Verdi, che – salvo sorprese – andrà a completare il tridente offensivo insieme agli inamovibili Insigne ed Immobile:

" Dovrà dimostrare di valere questa maglia e di voler stare in questo gruppo. Playoff? Non mi aspetto nulla in particolare, saranno gare da vincere, tutto qua. Sapevamo che saremmo potuti arrivare a questo punto. Non c’è disperazione, ma consapevolezza. "

Prima di congedarsi dai microfoni, un cronista macedone chiede maliziosamente a Ventura se in caso di sconfitta il ct azzurro possa prendere in considerazione l’idea di dimettersi… Ventura non sembra credere ai propri occhi e, pur non perdere il suo aplomb, replica…

" Forse voi in Macedonia non lo sapete ma noi siamo già certi di giocare i playoff… Non si sa ma è così "

Chiellini: "Isoliamoci dalle voci negative e rispondiamo sul campo…"

A prendere parola accanto al ct azzurro anche Giorgio Chiellini, uno dei padroni di casa visto che la partita si giocherà proprio a Torino. Il difensore non appare preoccupato dagli allarmi in caso di mancato qualificazione alla fase finale del Mondiale e spiega il suo stato d’animo…

" La Macedonia ha molta qualità in avanti, non sarà facile. Dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara. Apocalisse in caso di mancata qualificazione? Purtroppo ci sono alti e bassi e non bisogna fare voli pindarici, anzi dobbiamo isolarci da queste voci. I playoff li affronteremo con grande fiducia e rispetto per l’avversario. Certe voci non ci devono scalfire. Critiche? Abbiamo perso con la Spagna, una delle più grandi realtà del calcio moderno. "