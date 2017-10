Ventura: "L'Italia deve ritrovare serenità; Buffon: "Nessuna fronda anti-ct"

" Sono assolutamente sereno. Ho visto lavorare bene i ragazzi fino a oggi e anche questa mattina; ora mi aspetto passi in avanti rispetto alla Macedonia, abbiamo grandi margini di miglioramento "

Così Gian Piero Ventura, commissario tecnico della Nazionale, alla vigilia della sfida in casa dell'Albania, ultima tappa delle qualificazioni al Mondiale, nella quale gli azzurri sono chiamati a rispondere alla deludente prestazione contro la Macedonia. "Sarà una sfida interessante anche se siamo qualificati: dobbiamo vincere per avere più chance per essere teste di serie nei playoff", ha spiegato il mister azzurro in conferenza stampa. "Tra l'altro è un momento storico, sarà la prima volta che l'Italia gioca in Albania, ci farebbe piacere che domani sera fosse una grande festa di calcio".

Il bilancio di Ventura resta comunque positivo: "Potevamo fare qualcosa di più in certi frangenti, ma alla fine non possiamo lamentarci. Sono soddisfatto di quanto visto in questi 14-15 mesi. Quando ho iniziato questa avventura ho detto che l'Italia aveva bisogno di un ricambio generazionale, perché era molto avanti con l'età anche se non si poteva prescindere da punti di riferimento come Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini e De Rossi, che sono quelli che hanno fatto la storia della nazionale. Li ritenevo punti di riferimento e la giornata di ieri mi ha confermato questo". Il ct è poi tornato al post-Macedonia

" Finita la partita non c'era la depressione che qualcuno dipingeva, ma c'era invece la consapevolezza di poter fare molto meglio. Allora l'accordo con quelli che voi chiamate senatori è stato quello di spiegare agli altri cosa significava avere la maglia azzurra addosso. Abbiamo parlato dello spirito che serve per diventare protagonisti. E' successo semplicemente questo, sono contento e li ringrazio perché hanno confermato di essere, oltre che ottimi giocatori, anche uomini importanti. La cosa fondamentale è riportare equilibrio e serenità per potersi giocare questi playoff: l'Italia deve e vuole andare ai Mondiali "

Buffon: "Nessuna fronda contro Ventura"

Non c’è nessuna fronda contro Ventura. Bello chiarire certi messaggi privi di fondamento. È successo quello che succede nei club. In certi momenti si cerca di affrontare le difficoltà con tutto il gruppo: perché venga fuori qualcosa che ci riconduca sulla via maestra. La riunione è stata fatta con il consenso del c.t., nulla da nascondere. Volevamo darci un messaggio: scuoterci. E sostenere l’allenatore. Altrimenti si danno alibi a giocatori ed è l’ultima cosa che vogliamo. Speriamo di vedere da subito delle risposte, per ritrovare una squadra con identità spiccata, compattezza e animo che richiede l’appuntamento. Dovremo essere squadra con la s maiuscola”.