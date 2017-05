Ventura: "Mi sentivo in dovere di richiamare Montolivo in Nazionale"

Il campionato è andato in archivio, ma prima della finale di Champions League andrà in scena anche l’Italia. La Nazionale sarà impegnata mercoledì sera al Castellani di Empoli per un’amichevole contro San Marino, un test per una squadra sperimentale come quella scelta da Gian Piero Ventura. Che, in conferenza stampa a Coverciano, ha fatto il punto della situazione.

"Montolivo? Sentivo il dovere di richiamarlo"

" Riccardo Montolivo è un professionista serio, che c'ha lasciato due gambe per la Nazionale in azzurro. Al suo ritorno in campo, a Bergamo, è stato uno dei migliori. A centrocampo abbiamo un po' di emergenza. E sentivo il dovere di richiamarlo. Gagliardini? È un fatto strettamente legato alla gestione. Ha esordito in Nazionale, ha vissuto poi un momento non facilissimo con l'Inter. e abbiamo deciso di portare per le prossime due partite Pellegrini perché deve cominciare a conoscere il gruppo. "

2016 Qual Mondiali 2018 Italia Montolivo (LaPresse)LaPresse

"C’è stato un cambio generazionale impensabile"

" Spero che si possa continuare con i giovani. Da quando mi sono insediato alla guida della Nazionale c'è stato un crescendo di risultati e un ricambio generazionale impensabile. Ho ringraziato società e allenatori che hanno fatto giocare questi giovani. È un ricambio generazionale importantissimo, con giocatori forse non ancora tutti pronti ma che lo saranno entro breve. Per quelli che abbiamo svolto con i giovani non uso il termine stage. Qualcuno pensava a un punto di arrivo, io credo che sia il punto di partenza. Quello che ho fatto l'ho fatto perché ero convinto fosse l'unica strada: ho trovato una Nazionale avanti con l'età. "

Ora è la Nazionale a dare giocatori all’Under 21

" Quando mi sono insediato ho letto un articolo in cui si parlava di Federcalcio stagnante. Forse hanno ragione, ho pensato. E da lì ho iniziato a girare come una trottola. Conte e Prandelli venivano nei club, stavano qualche decina di minuti, facevano due foto e se ne andavano. Io ho passato giorni nelle varie società. Èun lavoro a 360 gradi. Di solito era l'Under 21 che dava giocatori alla Nazionale maggiore. Ma il fatto che ora sia la Nazionale maggiore a dare giocatori all'Under è un fatto straordinario. "

Giampiero Ventura - Italia-Albania - 2017LaPresse

Non è una Nazionale sperimentale

" Quella che giocherà domani la chiamo semplicemente Nazionale. Abbiamo un obiettivo più importante rispetto al risultato: fare verifiche e dare la possibilità a questi ragazzi, che anche oggi si sono allenati alla grande di entrare dalla porta principale in questa Nazionale. Il problema domani non è se vinciamo ma come vinciamo, non è fare una buona giocata ma con quale intensità. Mi interessa vedere intensità, tempi di giocate, non mi interessa il risultato. Quando vengono qui, i ragazzi hanno un abito loro, che si sono cuciti nel loro club. L'obiettivo degli stage è fargli un armadio di tanti abiti, di quelle che noi chiamiamo conoscenze. Così, in base a quello che trovo metto l'abito giusto per essere competitivo. Ad esempio, contro l'Uruguay non puoi mettere un abito liso, ci vuole quello giusto. "