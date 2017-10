Verso i play-off mondiali: coraggio, Italia (per spararci c’è tempo)

Ricapitolando: se non si va in Russia per Tavecchio sarà un’apocalisse, per Malagò una tragedia, per Ventura una catastrofe, per Parolo un disastro. Abbiamo capito. Solo una volta non ci qualificammo sul campo. Nel 1958, bocciati a Belfast dall’Irlanda del Nord. Peccato: sarebbero stati i Mondiali svedesi di Pelé e Garrincha, di Fontaine e Kopa, di Hamrin, Liedholm e Skoglund. Più che al ct Foni, demmo la colpa agli oriundi: Da Costa, Ghiggia, Montuori, Schiaffino. In pratica, tutto l’attacco (Pivatelli a parte).

Sessant’anni dopo ci aspettano i play off. Si protendono, minacciosi, dietro Italia-Macedonia di stasera al Grande Torino e Albania-Italia di lunedì a Scutari. Con i macedoni, all’andata, si vinse al pelo: 3-2. Nella classifica Fifa, l’Italia è 17a., la Macedonia 103a., l’Albania di Panucci 66a. Non sono avversari che eccitano, ma nemmeno noi ultimamente siamo molto eccitanti. Mastro Ventura deve fare a meno di gente come Belotti, Conti, De Rossi, Marchisio, Pellegrini, Verratti. Coraggio. Ai primi di settembre si perse di brutto al Bernabeu e si regolò di misura Israele. Il momento è delicato. Gli spareggi non sono in discussione (basta un punto): resta da stabilire come li affronteremo, se da teste di serie o no.

Deposto il 4-2-4 dell’arroganza (?), Ventura dovrebbe ripartire dal 3-4-3: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Parolo, Gagliardini, Darmian; Verdi, Immobile, Insigne. A essere pignoli, solo Immobile, Insigne, Parolo e Verdi godono di eccellente salute. Non certo la difesa, Buffon incluso. Al Bernabeu, e in parte anche a Reggio Emilia, Belotti e Immobile si pestarono i piedi. La solitudine forzata di Ciro scaccia i cattivi pensieri, anche se a Skopje segnarono proprio i centravanti: Belotti all’inizio, Immobile alla fine. Non ci aiutano neppure le date, compresse alla vigilia di un turno campale di campionato (Juventus-Lazio, Roma-Napoli, Inter-Milan). Occhio, inoltre, ai morsi di Nestorovski: è un serpente, scompare e compare all’improvviso. Di solito, diamo il meglio quando molto, se non tutto, ci gira contro. Ma erano ben altre le Nazionali incasinatissime del 1982 e 2006, così «altre» che il solo paragone potrebbe sembrare blasfemo.

Giampiero Ventura e Lorenzo InsigneGetty Images

Lo schema non sarà mai la luna ma il dito che la indica. La luna coinvolge, metaforicamente, il piglio del tecnico, le qualità e la personalità dei giocatori. Era da anni che un impegno della Nazionale non trasmetteva un simile senso di depressione e, in prospettiva, di paura: poveri noi, se becchiamo Tizio; per tacere di Caio. Robe così, da auto-flagellanti. La schiacciante superiorità della Spagna, alla quale si chiedeva appunto un giudizio onesto, ci ha riconsegnati a quella zona grigia, di attesa eterna, da cui non riusciamo a evadere. Simone Verdi ha 25 anni: «raschiato» dal fondo del barile, è l’ultimo avviso ai naviganti. Dobbiamo inventarci qualcosa, qualcuno. Proviamoci. Per spararci c’è sempre tempo.

La vostra opinione?