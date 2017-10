Zaza: "Per quel rigore maledetto ho perso il sonno. Ventura? Non lo sento"

Simone Zaza ultimamente è apparso rinato con la maglia del Valencia, ma questo finora non è bastato per avere un’altra chance in Nazionale. L’ultima presenza dell’attaccante con la maglia dell’Italia risale al 15 novembre 2016 nell’amichevole di San Siro contro la Germania.

Il centravanti lucano, intervistato per lo speciale 'Zaza dalla Z alla A' che andrà in onda venerdì sera su Fox Sports, è tornato a parlare del famoso rigore sbagliato ai quarti di finale dell'Europeo 2016 contro la Germania. Ecco le anticipazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport':

" È stato il momento più brutto della mia carriera, soprattutto per ciò che è successo dopo. Colpa mia, perché non ho saputo reagire immediatamente a quello che mi era successo. Mi ero fatto prendere dalla negatività. Però ormai è passato "

" Non avevo chiesto io di battere quel rigore. La verità è che io in questi anni non sono stato un grande calciatore dal dischetto. Negli allenamenti con la Nazionale, però, non avevo mai sbagliato... e quindi l’ho tirato. Non ho dormito per più di una notte. Devo ringraziare la mia ragazza e i miei genitori, mi sono stati vicini. Prima o poi ne tirerò un altro, comunque "

