Qualificazioni Mondiali: Messico-Usa 1-1, Vela replica a Bradley

Città del Messico (Messico), 12 giu. (LaPresse) - Messico e Stati Uniti hanno pareggiato 1-1 in una gara valida per la sesta giornata del girone finale di qualificazione ai Mondiali 2018 della zona Concacaf. Davanti agli 81.000 spettatori dello stadio Azteca di Citta' del Messico, Usa in vantaggio al 6' con l'ex centrocampista della Roma Bradley. Il pareggio dei padroni di casa al 23' con Vela. In classifica il Messico comanda con 14 punti, Stati Uniti terzi a quota 8 a pari merito con il Costarica che ha però una partita in meno.