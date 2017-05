Quindici anni fa il famoso 5 maggio: che fine hanno fatto i protagonisti di quel Lazio-Inter?

Una delle date simboliche del calcio moderno: 5 maggio 2002. Una storia che, molto probabilmente, non è nemmeno necessario raccontare di nuovo. Umiliazione per alcuni, che poi la stessa data l’hanno trasformata in un giorno di gioia otto anni dopo vincendo la Coppa Italia con Milito, esaltazione per altri. La Lazio superò l’Inter nell’ultima giornata di campionato per 4-2, la Juve ne approfittò e vinse quel titolo all’ultima giornata. Storia di quindici anni fa, ora niente più che una ricorrenza che però stimola curiosità: che fine hanno fatto i protagonisti di quel Lazio-Inter del 2002?

Per inquadrare bene le squadre in campo, ripartiamo dal tabellino di quella partita

LAZIO - INTER 4-2



LAZIO: Peruzzi; Stam, Nesta, Couto, Favalli, Poborsky, Giannichedda, Simeone (33'st Baggio), Stankovic (16'st Cesar); Fiore; Inzaghi. In panchina: Marchigiani, Colonnese, Negro, Pancaro, Evacuo. Allenatore: Zaccheroni.



INTER: Toldo; J. Zanetti, Cordoba, Materazzi, Gresko; Conceicao (15'st Dalmat) , Di Biagio, C. Zanetti (27'st Emre), Recoba; Ronaldo (33'st Kallon), Vieri. In panchina: Fontana, Sorondo, Seedorf, Ventola. Allenatore: Cuper.



ARBITRO: Paparesta di Bari.

RETI: 12'pt Vieri, 20' e 45'pt Poborsky, 24'pt Di Biagio; 10'st Simeone, 28'st Inzaghi.

NOTE. 1t.: 2-2. Pomeriggio di sole, terreno in buone condizioni, spettatori 60.000.

Lazio

Angelo Peruzzi, allora estremo idfensore dei biancocelesti, si è ritirato nel 2007, un anno dopo aver vinto il Mondiale tedesco da terzo portiere. Dopo essere stato collaboratore di Lippi in Nazionale dal 2008 al 2010, è stato vice di Ferrara in Under 21 ed alla Sampdoria, nel luglio del 2016 è tornato nell’organico societario della Lazio nel ruolo di direttore tecnico, ed è vicino al rinnovo del contratto. La retroguardia presentava un colosso come Jaap Stam, che come Peruzzi si è ritirato dal calcio nel 2007 dopo essere tornato all’Ajax e, dopo una parentesi da osservatore del Manchester United per il Sudamerica, si è lanciato nella carriera da allenatore: prima nelle giovanili, tra Ajax e Pec Zwolle (dove ora, curiosità, gioca anche l’ex enfant prodige Hachim Mastour), ed ora come manager del Reading nella Championship inglese. Al suo fianco, un’altra leggenda come Alessandro Nesta, che ha smesso di giocare in MLS con la maglia dei Montreal Impact ed ora si diletta come allenatore sempre oltre oceano, con la neonata franchigia del Miami FC. Sempre in difesa, come da tabellino, c’era il portoghese Fernando Couto che ora è tra i papabili sostituti di Patrick Kluivert nel ruolo di direttore sportivo del Paris Saint Germain. Chi nel calcio non si vede da un po’ è Giuseppe Favalli, che dopo il ritiro nel 2010 con la maglia del Milan, ha partecipato al corso allenatori a Coverciano nel 2013 senza mai ottenere un vero incarico. Ora è possibile vederlo in giro alla guida di una Harley-Davidson, oppure su qualche campo di calcio con la squadra delle vecchie glorie rossonere.

Uno dei protagonisti di quel pomeriggio fu senza dubbio Karel Poborsky, autore di una doppietta: ha chiuso la carriera da calciatore nel 2007 tra le fila della Dynamo České Budějovice, squadra ceca che lo lanciò da ragazzo, a cui tornò dopo la parentesi allo Sparta Praga. Dopo il ritiro è stato assistente di Karel Brückner sulla panchina della nazionale ceca, prima di diventare presidente della Dynamo České Budějovice. Nell’ultimo anno, alcuni problemi di salute hanno destato preoccupazione ma ora Poborsky si sta pian piano riprendendo e tornerà nel calcio. A centrocampo con lui c’era un protagonista di quegli anni, Giuliano Giannichedda, che proprio di recente è salito alle cronache romane per un episodio controverso: fino all’aprile scorso è stato allenatore del Racing Roma in Lega Pro, prima di dimettersi con la squadra ultima in classifica nel girone A e di rendersi irreperibile. Poi, per quanto riguarda Diego Pablo Simeone, la sua esperienza di allenatore dell’Atletico Madrid è nota pressoché a tutti. In quel pomeriggio gli subentrò Dino Baggio, che ora è fuori dal mondo del calcio dopo alcuni incarichi nelle giovanili del Padova: ora vive a Cittadella e si dedica alla sua vita da papà. Dejan Stankovic, invece, ha assistito Andrea Stramaccioni come vice nell’esperienza all’Udinese, mentre ora è consulente del presidente Ceferin all’UEFA. Ci fu spazio anche per Cesar quel giorno, il primo terzino a vestire la maglia numero 10: dapprima ha allenato i ragazzi della Lazio e del Frosinone, poi ha cambiato ambito aprendo una churrascaria nel quartiere Prati, a Roma.

Il reparto avanzato di quella Lazio era composto da Stefano Fiore e da Simone Inzaghi: il primo ha chiuso la carriera da calciatore nella sua Cosenza, e sempre ha Cosenza ha provato l’esperienza da dirigente. Chiusa questa parentesi, si è reinventato come opinionista televisivo sulle reti Mediaset. Diversa la parabola di Simone Inzaghi, che da allenatore sta sorprendendo tutti alla guida della Lazio, con cui ha raggiunto la finale di Coppa Italia, superando la Roma nel derby di semifinale.

Inter

Francesco Toldo, in porta in quel pomeriggio da dimenticare, dopo il ritiro è stato direttore tecnico della nazionale Under 21 fino al 2015, al fianco di Di Biagio, dopo essere stato preparatore dei portieri dell’Under 20. Si è poi occupato dei progetti Inter Campus ed Inter Forever. Ha corso di recente la Milano Marathon in staffetta con Chivu, Beppe Baresi ed Ivan Cordoba. Appunto, Ivan Ramiro Cordoba era presente in quell’Inter: il colombiano è stato team manager dell’Inter fino al 2014, ed ora è presidente della sua Onlus Italia por Colombia. L’uomo più discusso in assoluto di quel 5 maggio fu Vratislav Gresko, disastroso protagonista di quella sconfitta: lo slovacco si è ritirato nel 2015 indossando la maglia dello ŽP Šport Podbrezová, di cui ora ricopre la carica di vice presidente, dopo che in passato aveva dichiarato di non voler proseguire nel calcio e di dedicarsi al teatro. Al centro della difesa, Marco Materazzi: dopo tre stagioni da allenatore in India ha rescisso a marzo il contratto con il Chennayin, dopo aver vinto un titolo alla sua seconda stagione. Poi, chiaramente, Javier Zanetti che ora è vice-presidente dell'Inter: dopo il ritiro, è rimasto nei ranghi societari.

Spostandoci a centrocampo, il portoghese Sergio Conceicao, che dal dicembre 2016 è allenatore del Nantes in Francia: prima della Ligue 1, aveva iniziato come assistente allo Standard Liegi, tornando poi in patria per allenare l’Olhanense, poi l’Academica Coimbra ed il Braga. Gigi Di Biagio, come noto, riveste il ruolo di commissario tecnico dell’Under 21 italiana, dopo essere stato in passato allenatore dell’Under 20, promosso dopo l’addio di Devis Mangia nel 2013. Trovò spazio anche Dalmat, che ora è un educatore dei ragazzi del Tours, sua città natale. Carriera da allenatore, a livello minore, anche per Cristiano Zanetti, che ha iniziato questa stagione come allenatore della Berretti della Carrarese, salvo dimettersi nel mese di febbraio 2017. Uno dei pupilli dell’allora presidente Massimo Moratti era Alvaro Recoba che, dopo il ritiro da calciatore, è tornato al Nacional di Montevideo come dirigente. Fa parte della commissione patrimoniale del club e, tra gli altri, avrà l'obiettivo di contribuire a realizzare il nuovo stadio, il Gran Parque Central. Potrebbe presto diventare presidente.

L’attacco atomico, dal primo minuto, era composto da Ronaldo e Bobo Vieri: il primo ha fatto parte del Comitato Organizzatore Locale brasiliano per il Mondiale 2014 ma ha escluso di voler diventare allenatore. Il secondo, Bobo, è opinionista a Miami per la tv internazionale di origine araba BeinSport, e non è raro vederlo sull’isola di Formentera in Spagna, come ampiamente documentato sul suo profilo Instagram.

Ronaldo Lazio Inter 2002 AP/LaPresseLaPresse

Subentrò Mohamed Kallon, che ora è proprietario di una squadra che porta il suo nome (l'Fc Kallon). Si è candidato alle elezioni di presidente della federcalcio sierraleonese, perdendole nel 2013 a beneficio dell'attuale presidentessa Isha Tejan-Cole. Kallon, intanto, che nell'era post-Blatter è nominato selezionatore della Nazionale Under 17 della Sierra Leone, e continua a lanciare giovani calciatori dando loro una speranza.

Gli allenatori

L’allenatore di quell’Inter, tanto discosso, era Hector Cuper, che ha di recente perso l’ennesimo titolo della sua carriera alla guida dell’Egitto, in finale di Coppa d’Africa contro il Camerun. Alla guida della Lazio, invece, Alberto Zaccheroni che dopoo aver vinto la Coppa d’Asia alla guida del Giappone, ora è la voce tecnica della Nazionale nelle telecronache Rai.