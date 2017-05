Raggi attacca la Juve: "Conosco stile italiano, quando c'è da protestare tutti attorno all'arbitro"

Andrea Raggi, difensore italiano in forza al Monaco che questa sera allo Stadium affronterà la Juventus, si scaglia contro i bianconeri prima del match. “La mentalità italiana la conosco, quando c’è da protestare si mettono in gruppo vicino all’arbitro, noi non lo facciamo mai. Se fosse stato Falcao a far fallo su Chiellini si sarebbero messi intorno all’arbitro per fare pressione”.

Non va per il sottile l’ex giocatore di Empoli, Palermo, Sampdoria e Bologna, che prova a scaldare gli animi sapendo di partire sfavorito nel match di ritorno della semifinale di Champions League. “Sappiamo che sarà dura, una partita difficile contro una delle squadre più costanti d’Europa, ma all’andata abbiamo avuto delle occasioni senza segnare”, ha detto in un’intervista al quotidiano francese “l’Equipe”. “Ero nervoso mercoledì scorso. Avete visto quanti falli hanno fatto, Chiellini su Falcao, Bonucci? E Chiellini su Germain? Marchisio pure, la Juventus è una squadra esperta, cattiva. L’intervento di Chiellini su Falcao era da rosso e pure quello dopo su Germain”, ha proseguito Raggi.

Infine, dopo essersi scagliato contro lo “stile” italiano e bianconero, decanta la forza degli avversari: “Ammiro molto Barzagli, Bonucci, Chiellini, Buffon, Dani Alves e Alex Sandro, la loro forza è la cerniera difensiva. Allegri è stato molto bravo, aveva visto i nostri match e ha fatto e preparato una grande partita”.