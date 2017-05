Rakitic: “Serve gente come Verratti a Barcellona”

Dopo la deludente stagione sportiva del PSG, che molto probabilmente porterà all’interruzione delle 4 vittorie in campionato consecutive, le voci di fuga da Parigi da parte di diversi giocatori si susseguono, e in particolare quella del nostro Marco Verratti, le cui quotazioni di mercato sono vertiginosamente aumentate nelle ultime settimane.

A sostegno di questa tesi, sono arrivate le parole di Rakitic del Barcellona, che hanno tutto l’aspetto di essere una benedizione per l’arrivo del talento italiano in Catalogna nella prossima estate.

“Se Xavi ha detto che è il rinforzo ideale per noi allora è certamente così. Non c’è persona al mondo che sappia meglio di lui cosa serve al Barcellona. Io posso dire che qualsiasi giocatore di grande livello è il benvenuto in questo gruppo. In questo club si viene per lottare tutti insieme e raggiungere sempre il massimo, perciò qualsiasi grande giocatore è sempre il benvenuto.”

Lorenzo Garbarino

