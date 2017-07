Ranking Fifa: l'Italia resta al 12° posto, la Germania torna in testa

Roma, 6 lug. (LaPresse) - L’Italia resta al 12° posto del ranking Fifa, che vede il ritorno in testa alla classifica della Germania grazie al successo nella Confederations Cup. Perdono una posizione Brasile e Argentina, rispettivamente al 2° e 3° posto, mentre guadagnano quattro posizioni in classifica il Portogallo (4°), la Svizzera (5a) e la Polonia (6a). Chiudono la top ten perdendo tre posizioni Cile (7°), Colombia (8a), Francia (9a) e Belgio (10°). Davanti all’Italia all’undicesimo posto c’è la Spagna, avversaria degli azzurri il 2 settembre a Madrid in una sfida decisiva per le qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Il prossimo ranking Fifa sarà pubblicato il 10 agosto.