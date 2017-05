Ranking Uefa: Juventus in vetta davanti al Real Madrid

Milano, 12 mag. (LaPresse) - La Juventus è in vetta al ranking Uefa della stagione in corso dopo le semifinali di ritorno di Champions League 2016/17. Sorpassata l'altra finalista: il Real Madrid scende al secondo posto dopo la sconfitta al ritorno con l'Atlético. I bianconeri erano saliti momentaneamente in vetta dopo che i gol di Mandzukic e Dani Alves avevano spianato la strada per Cardiff, regalando alla Juventus la possibilità di alzare al cielo la coppa il 3 giugno e aumentando ulteriormente il punteggio nel ranking Uefa. Primato confermato dopo la sconfitta per 2-1 del Real Madrid in casa dell'Atletico. La Juventus, unica italiana nella top 15 del 2016/17, conquista anche punti preziosi nella classifica generale per club, rimanendo però in quinta posizione.