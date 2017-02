Rayo Vallecano, Zozulya rescinde e ritorna al Betis. I tifosi: "No ai nazisti"

E’ durata “solo” 16 ore l’avventura di Roman Zozulya al Rayo Vallecano.

Non sono valse a nulla le spiegazioni di club e giocatore compreso, i tifosi dopo il suo arrivo l’hanno letteralmente inondato di insulti e minacce e la lettera, mandata dal giocatore stesso, non è riuscita a far calmare le acque; pergiunta gli ultras madrileni hanno minacciato di far del male a Zozulya, di non andare più al Campo de Futbol de Vallecas e non tifare più finche non l’avessero mandato così, ecco il ritorno al Betis Siviglia.

I Los Béticos (il Betis, ndr) hanno dato mandato ai propri legali di rescindere legalemente il prestito, che non potranno comunque schierare l’ex Dnipro fino a luglio perché fuori dalla lista per La Liga essendo passato proprio al Rayo . La contestazione nasce per il suo passato nell’esercito ucraino e le ipotesi di legami con gruppi militari e/o neonazisti, in più i tifosi Vallecas hanno esposto un durissimo striscione durante l’allenamento: “Vallekas non è un posto per nazisti“. Società e giocatore, non hanno potuto far nulla tranne che fare un passo indietro e rimandare Zozulya in Andalusia.

