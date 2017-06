Real Madrid: Florentino Perez confermato presidente, Raul verso il ritorno

Florentino Perez, candidato unico e confermato alla guida del Real Madrid per il prossimo quadriennio, potrebbe riabbracciare Raul Ganzalez Blanco, storica bandiera dei blancos. Secondo quanto riporta 'As' infatti l'ex attaccante dovrebbe entrare nello staff dirigenziale in qualità di vice del direttore generale Jose Angel Sanchez, il braccio destro dello stesso Perez.