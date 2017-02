Real Madrid: Ronaldo si allena in gruppo, ok per il Napoli

Madrid (Spagna), 14 feb. (LaPresse) - Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo alla vigilia di Real Madrid-Napoli, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il fuoriclasse portoghese, che non si era allenato nella giornata di ieri, ha preso regolarmente parte all'ultima seduta prima della partita contro i campani. Come scrivono i media spagnoli, Zinedine Zidane avrà così a disposizione tutta la rosa - Gareth Bale compreso - in vista della partita di domani sera.