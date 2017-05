Real Madrid: visite mediche per Vinicius Jr., 40 milioni al Flamengo

Madrid (Spagna), 9 mag. (LaPresse) - Vinicius Jr, stella sedicenne del Flamengo, è vicinissimo al Real Madrid. Come riporta 'Marca' il giocatore ha superato le visite mediche sostenute ieri a Barra Tijuca. Alla squadra di Rio de Janeiro andranno circa 40 milioni di euro. Nella prossima stagione Vinicius Jr. resterà in Brasile, per poi trasferirsi a Madrid nell'estate del 2018. Sull'attaccante brasiliano era forte la concorrenza anche di altri top club europei, dal Barcellona al Chelsea.