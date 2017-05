Recopa Sudamericana: l’Atletico Nacional di forza contro la Chapecoense, poker e trofeo

La notte italiana ci ha messo di fronte l’ultimo match della quarta giornata della Copa Libertadores, ma non solo: quest’oggi si giocava anche il ritorno della Recopa Sudamericana, che metteva nuovamente di fronte Atletico Nacional e Chapecoense dopo la tragedia di fine 2016 e l’andata vinta dai brasiliani (2-1 casalingo): andiamo a scoprire chi ha trionfato all’Atanasio Girardot, in un match iniziato alle ”nostre” 2.45.

SOLIDARIETÀ, FRATELLANZA E GOL: COS’È SUCCESSO NELL’ANDATA DELLA RECOPA SUDAMERICANA– È la gara che non è mai stata giocata, quella che verrà ricordata dal mondo intero per il tragico incidente che ha spazzato via la generazione d’oro della Chapecoense (che oggi compie 40 anni), costringendo il Verdão de Oeste a ripartire sostanzialmente da zero. Atletico Nacional e Chapecoense si sono ritrovate per la prima volta in una notte d’inizio aprile (il 5 aprile, per la precisione), che non poteva e non doveva essere normale, soprattutto dopo il gesto dei colombiani nell’immediato post-incidente: i Verdolagas avevano chiesto e ottenuto l’assegnazione della Copa Sudamericana alla Chape, che si è così guadagnata la Copa Libertadores (è terza nel gruppo 7) e la partecipazione a quella Recopa Sudamericana (equivalente della Supercoppa Europea) che mette nuovamente di fronte due club diventati fratelli. Non è stato un match normale quello dell’Arena Condá, iniziato coi discorsi dei sopravvissuti (toccante quello di Neto: ”Non aspettate che cada un aereo per dire ti amo, non aspettate che cada un aereo per chiedere perdono… Non aspettate che cada un aereo per dare un abbraccio, non aspettate che cada un aereo per dare un bacio. Avete la possibilità di agire in modo differente tutti i giorni, di dimostrare che l’amore vince” ) e proseguito con un totale e sostanziale gemellaggio tra le due tifoserie, che hanno trasformato il match in una festa e intonato insieme il coro ”Vamos Chape” al 71′ (le vittime furono 71). Una fratellanza ribadita anche dai giocatori in campo, che sono entrati con le squadre mischiate: un giocatore della Chape alternato a uno dell’Atletico Nacional, come a simboleggiare che le due squadre sono ormai una cosa sola. Un match partito così non poteva che regalare spettacolo, e così è stato, con la Chapecoense che si era portata avanti in vista della sfida dell’Atanasio Girardot, che ha riportato la Chape sul luogo della tragedia: 2-1 Chape all’andata, coi gol di Reinaldo (23′, rigore) e Luiz Otavio (73′) ad annullare la segnatura di Macnelly Torres (58′), e un’ottima lettura tattica di Vagner Mancini. Il tecnico dei brasiliani ha schierato i suoi con un 4-4-2/4-4-1-1 che vedeva De Melo e Rossi davanti, con Apodi a coprire su Ibarguen e Arthur libero di offendere insieme all’incursore Luiz Antonio: una mossa vincente, che ha caricato di ulteriore significato la sfida di Medellin, anche perchè la Recopa Sudamericana non prevede il gol in trasferta, e dunque anche un 1-0 per i Verdolagas porterebbe ai supplementari (e rigori).

E infatti, il match di ritorno ha regalato emozioni sin dall’avvio, con l’Atletico Nacional (che ha ritrovato il tecnico Rueda dopo i problemi di salute, e si vede) che è andato ad aggredire sin dall’inizio una Chape disposta con un titubante 4-1-4-1 (più difensivo dello schema usato nella Libertadores), nel quale nè Osman jr., nè Arthur sono riusciti ad aiutare la difesa (con Joao Pedro che soffre terribilmente dietro), caduta ben presto vittima delle folate offensive degli ispiratissimi Dayro Moreno, Ibarguen e Macnelly Torres. La rete dei colombiani arriva già al 2′, quando Dayro Moreno approfitta di un Artur incerto e insacca sul perfetto assist di Torres: l’Atletico Nacional annulla lo svantaggio sotto la copiosa pioggia che ha colpito l’Atanasio Girardot, e Ibarguen è davvero mostruoso sulla sinistra. L’ala del conjunto guidato da Rueda fa letteralmente impazzire la difesa avversaria, che va in apnea: ne va da sè che la Chape (che ha acquistato Seijas dall’Internacional: esordirà nel Brasileirao), troppo impegnata a contenere gli scatenati colombiani, faccia una fatica mortale a salire e costruire azioni offensive. I brasiliani si fanno vedere con qualche movimento in profondità di Wellington Paulista e due mischie offensive (le rimesse di Reinaldo sono un calcio d’angolo, di fatto), ma non impensieriscono mai Armani&co, che trovano il 2-0 al 31′: Dayro Moreno mette in mezzo per Macnelly Torres, che apre a memoria per Ibarguen. Favoloso l’inserimento dell’11 dell’Atletico Nacional, che insacca e manda tutti al riposo sul 2-0.

La Chapecoense, che gioca dopo aver vinto il Campeonato Catarinense nella finale contro l’Avaí, è irriconoscibile e contratta, e allora Vagner Mancini ha un’idea meravigliosa: perchè non riprovare Joao Pedro da mezzala offensiva con Apodi terzino, una mossa che aveva funzionato nella Libertadores? Detto, fatto, e il risultato è lo stesso: il numero 2, ”stuprato” da Ibarguen nel primo tempo, è superlativo in fase offensiva (anche se ”fa il veneziano” in alcune azioni chiave, e trascina la Chape nella rincorsa al gol che riaprirebbe tutto. Al 46′ serve in mezzo Arthur, il cui tiro viene salvato sulla linea da Henriquez (Armani battuto), mentre quattro minuti dopo fa tutto da solo: tiro dal grande effetto che costringe Armani a deviare in corner. La Chape va all’assalto totale, e domina totalmente il match contro un Atletico Nacional che sparisce per venti minuti dal campo: al 60′ è Wellington Paulista a sfiorare il gol, e i troppi errori sottoporta dei brasiliani alla lunga risultano fatali. L’Atletico Nacional, infatti, si riprende, e sfrutta i tanti spazi lasciati dall’avversaria per dilagare e punire oltremisura una Chapecoense coraggiosa ed encomiabile nella ripresa: il 3-0 porta la firma di Dayro Moreno, che spiazza Artur con un colpo di testa in controtempo, ma porta il marchio indelebile di Ibarguen. È l’esterno a fare tutto, mandando al bar Apodi a suon di finte e cambiamenti di direzione: tris colombiano, e Artur si supera per evitare il poker di Blanco, volando letteralmente sul potente tiro del 14 dei verdolagas. Il portiere ex Roma, però, nulla può sulla traiettoria beffarda di Ibarguen, che scivola e colpisce il pallone con entrambi i piedi, dando uno stranissimo effetto a parabola alla sfera: 4-0, un poker che fa malissimo alla Chapecoense, che però si regala una minima soddisfazione segnando il gol della bandiera con Tulio De Melo (subentrato ad Arthur) all’82’. C’è tempo ancora per il rosso a Girotto (doppia ammonizione: la Chape colleziona 5 gialli), e per il verdetto finale: Recopa Sudamericana all’Atletico Nacional, che vince meritatamente con un sonoro 4-1. I colombiani festeggiano il loro primo successo in questa competizione (nel 1990 persero contro il Boca, con Higuita tra i pali colombiani), mentre la Chape esce con l’assoluto onore delle armi: i brasiliani hanno lottato come dei leoni nonostante le difficoltà, onorando al meglio la memoria dei guerrieri deceduti e strappando gli applausi dell’Atanasio Girardot, che ha reso omaggio all’avversaria dopo il gol di De Melo. È un 4-1 che fa male, quello odierno, ma che regala anche momenti toccanti: i sopravvissuti Follmann, Neto e Ruschel erano presenti allo stadio (hanno fatto un commuovente giro di campo), e nella mattinata hanno visitato il luogo del tragico incidente che ha strappato la vita dei loro compagni. Un modo per chiudere il cerchio, e ora la Chapecoense dovrà pensare al Brasileirao e alle ultime gare della Copa Libertadores: il calendario del campionato mette subito di fronte il Palmeiras, e l’annata dei ragazzi di Vagner Mancini si preannuncia come non facile…

(di Marco Corradi)

