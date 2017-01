Rincon: "Qui conta soltanto vincere, Dybala incredibile"

Il centrocampista venezuelano si poi soffermato sul rapporto con Massimiliano Allegri. "Sto lavorando sodo per entrare al meglio nel suo sistema di gioco. Ieri era la mia prima da titolare - ha proseguito Rincon - ho visto il mister contento perché l'obiettivo era passare il turno e lo abbiamo fatto, ma personalmente posso fare ancora di più". Domenica la Juventus affronterà la Fiorentina. "Sarà una partita tosta, dovremmo affrontarla seriamente, come del resto fa sempre la Juventus. Loro sono messi bene in campo, hanno giocatori organizzati e con una buona tecnica: dovremo fare la nostra partita per cercare di portare a casa il risultato - ha sottolineato - La prova di Dybala? Paulo mi ha sorpreso molto: basta vederlo in allenamento per accorgersi che si tratta di un giocatore importantissimo, con una tecnica incredibile. Ha sicuramente ancora grandi margini di miglioramento e gli auguro di cuore di arrivare molto in alto".